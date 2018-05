Pas på når du bader

Det flotte og varme maj-vejr har betydet, at mange allerede har indledt badesæsonen. Hvad enten du kaster dig i havet eller vælger at dyppe dig i en sø, er det vigtigt, at du tager dig i agt og ikke gør noget overilet eller dumt.

Det er en god idé at følge disse ti baderåd, når du bevæger dig ud i det våde element.

Her er ti gode baderåd:

1. Spring ikke på hovedet, hvor du kan bunde

Fra badebroer og vipper skal der helst være mindst 3 meter, før du springer. En sandbund er hård som sten, og hamrer du hovedet ned i den, kan du blive slået bevidstløs og drukne. Eller du kan få hjernerystelse, kraniebrud eller brække ryggen. Derfor skal du ikke springe, hvis du ikke kender dybden!

2. Spring aldrig på hovedet i en havn

Det er umuligt at sige, hvad der ligger på bunden. Der kan være gamle bilvrag, rester af sunkne både og alt muligt andet.

3. Bad ikke nær moler, bølgebrydere og bundgarnspæle.

Strømmen er helt uforudsigelig og dine fødder kan hænge fast i nettene udspændt mellem bundgarnspælene.

4. Bad ikke i småsøer, moser og grusgrave.

Vandet ser fristende ud på overfladen, men det er iskoldt og kan give krampe og kuldechok.

Grusgravene kan være meget, meget dybe, og søer kan have et tykt lag mudder på bunden, som du kan sidde fast i.

5. Dyk ikke andre - og lad være med at konkurrere om, hvem der kan holde vejret længst under vandet.

I iveren over at ville vinde konkurrencen om at kunne holde vejret i længst tid, risikerer du pludseligt at miste bevidstheden. I vand kan dette få katastrofale følger.

Dykker du nogen, uden at de er forberedt på det, kan overraskelsen få dem til at trække vejret indad, så de får vand i luftvejene.

6. Hvis du havner i et hestehul

Et hestehul opstår, når bølgerne slår ind over en revle, og vandmasserne bliver "inddæmmet" mellem revle og strand. På et tidspunkt er der ophobet så meget vand, at det må søge tilbage til havet igen. Vandet finder et svagt punkt i revlen og "graver" et hul eller en rende. Her strømmer det udad med voldsom kraft. Du kan kende et hestehul ved, at vandet som regel er meget roligt på overfladen. Der er ingen bølger, der kammer over her, da vandet jo løber den modsatte vej.

Selv trænede voksne svømmere kan blive revet med, så pas på. Kæmp ikke imod strømmen, men glid med og svøm derefter til en af siderne langs stranden, hvor bølgerne igen kammer over. Kig altid efter hestehuller, når I går i vandet, de flytter sig nemlig i løbet af en dag.

7. Brug kun luftmadras i vandet ved pålandsvind

Pludselig er du faldet i søvn og drevet til havs? Flyd derfor kun på en luftmadras ved pålandsvind. Stik pegefingeren i munden og derefter op i luften. Vinden kommer fra den kolde side.

8. Pas på krampe!

Krampe lammer dine muskler, så du ikke kan bevæge dig. Du kan få krampe, hvis du svømmer meget langt uden træning eller, hvis du bliver stærkt afkølet. Eller begge dele på én gang. Det siger sig selv at følgerne er katastrofale, hvis du ikke kan bevæge dig. Krampen er din overmand, og så længe du befinder dig i vandet, er der ikke noget at gøre ved den. Dette er endnu en grund til aldrig at bade alene. Obs! Vandet er koldere ved fralandsvind.

9. Bad aldrig alene!

Fortæl når du går i vandet og bed andre kigge efter dig ? uanset din alder!

10. Overgiv dig til de store bølger

Hvis en bølge er for stor, så hold vejret, træk benene op til brystet og slap af. Når bølgen er passeret, kan du strække benene ud og finde bunden igen.

–-

Baderådene er udarbejdet af Dansk Svømmeunion og Tryg Fonden, der også har et samarbejde om livredderpatruljer ved en række udvalgte danske strande.