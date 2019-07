Pas på det farlige salt

Er du rundhåndet med saltbøssen, når du laver mad. Og skal du lige krydre retten på din tallerken lidt ekstra. Så er du ikke den eneste. En undersøgelse fra Fødevarestyrelsen viser, at ni ud af 10 danskere spiser for meget salt.

Mænd spiser i gennemsnit 9-11 gram salt om dagen, mens kvinder indtager 7-8 gram om dagen. Og det er noget mere end den anbefalede mængde på 5-6 gram dagligt.

For meget salt er ikke godt for helbreddet. Et for stort indtag af salt kan øge risikoen for hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk og blodpropper. Det viser en lang række undersøgelser.

Et er den synlige salt - altså den du pøser over din mad - noget andet er al den salt, som er skjult i den forarbejdede mad, vi indtager. Salt er nemlig en væsentlig smagsgiver i forarbejdet mad.

Hvis du vil reducere dit indtag af salt skal du skære ned på følgende fødevarer:

Brød, ost, leverpostej, spegepølse, kiks, færdigretter, pizza, burger, dressing





I stedet kan det være en god idé at få smag ind i sin mad ved at bruge forskellige krydderier, grøntsager eller væsker. Det kunne være:









Krydderurter, løg, hvidløg, ingefær, citron, line, kanel, chili, peber, eddike, øl, cider, vin





Salttest

For at få styr på saltet har Fødevarestyrelsen i et samarbejde med Hjerteforeningen lanceret en test, der giver et hurtigt indblik i, hvor du får mest salt fra, samt byder på nyttige tips til bedre saltvaner.

Testen kan tages her

“Det er vigtigt at spise salt med måde, lige som det er tilfældet med eksempelvis sukker. Vi håber, at den nye test kan gøre flere danskere opmærksomme på deres saltindtag og vise dem, hvordan man kan skære ned på saltet,” forklarer Trine Grønlund, der er specialkonsulent i Sund mad og Kommunikation.

Heldigvis behøver det ikke være en uoverskuelig udfordring at få bedre saltvaner. Små omlægninger af kosten kan få stor betydning.

“Det kræver kun ganske små omlægninger af kosten at få bedre saltvaner. Det kan f.eks. være at skifte to skiver brød med skinke og ost om morgenen ud med havregryn med mælk og mandler eller skyr med frugt. Allerede der kan man spare op til 2,4 gram salt, så det er ikke meget, der skal til,” forklarer Trine Grønlund.

Fødevarestyrelsen har udgivet en brochure om at spise mindre salt. Den kan læses eller downloades her:

Spis mindre salt