Pas på Skovflåt

Skovflåten er en mide, der bare bliver 4 milimeter stor. Den sidder typisk i toppen af et græsstrå, hvorfra den forsøger at angribe mennesker og dyr. Den trives i fugtige områder, hvor der er en tæt undervegetation. Den er mest aktiv om sommeren, men man kan blive bidt det meste af året. Kun i de koldeste måneder, hvor temperaturen når ned under fem grader, er der ikke fare for bid af en skovflåt.

Hvis du opdager, at du er blevet bidt af en skovflåt, så skynd dig at få den fjernet med en pincet eller en tægetang. Du skal ikke smøre din ind i fedt eller trykke på flåten, sådan som gamle husråd ellers anbefaler.

En skovflåt lever af blod og kan sidde og suge på huden i op til to uger.

Når flåten er fjernet, så rens såret med enten et defektionsmiddel eller med vand og sæbe.

Hvis ikke du kan få fjernet hele flåten med det samme, så vent et par dage. Så kan resterne af flåten nemt fjernes fra huden med en pincet.

Hvis der i løbet af 1-4 uger udvikler sig et rødt område omkring biddet eller, hvis du får feber og hovedpine så tag kontakt til din læge.

Ikke særlig mange mennesker får overført sygdomme fra en skovflåt, men skulle det ske, er det som oftest Borrelia, der vi bliver syge af. Borrelia kan behandles med antibiotika. Værre er det, hvis skovflåten overfører TBE. Her er der ikke nogen specifik behandling. Til gengæld kan man blive vaccineret mod TBE.

I Danmark har de fleste tilfælde, hvor en skovflåt har forårsaget hjernebetændelse, været på Bornholm.

I gennemsnit er der kun et par tilfælde af sygdommen om året på øen. Men TBE er også blevet påvist i andre skovområder, den er f.eks.fundet i Tokkekøb Hegn i Nordsjælland. Dog i et langt mindre antal end på Bornholm.

Sådan beskytter du dig:

Skal du bevæge dig gennem et fugtigt område med høj vegetation, så er det en god idé at have dækket kroppen til. Specielt med støvler og lange bukser.

Skovflåten går efter nøgen hud gerne, hvor den er tynd, blød og varm. Knæhaser, armhuler og skridt er udsatte. Men også bag øret kan skovflåten finde på at bide sig fast. Derfor skal du jævnligt tjekke huden.

Skal du opholde dig i lang tid i et område, hvor TBE-virus er udbredt, kan det være en god idé at blive vaccineret. Tal med din læge om det.

Du kan læse mere om skovflåt på: www.flåtbid.dk