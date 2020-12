Har vi svært ved at sove ved fuldmåne, skyldes det, at der kommer mere lys end normalt ind i soveværelset.

Påvirker fuldmånen - myter, fup eller fakta

Har du svært ved at sove ordentligt, når det er fuldmåne. Er det bare lyset fra månen, som generer, når du er krøbet til køjs og vil sove - eller - har månen en biologisk indflydelse på din soverytme?

Det er blevet diskuteret i videnskabelige kredse og blandt menigmand gennem mange år. Mindre forskningsstudier har tidligere påvist, at de kan være en sammenhæng mellem dårlig søvn og fuldmåne, men noget entydigt bevis er der ikke.

En stor schweizisk undersøgelse, som for fem år siden blev offentliggjort i tidskriftet "Sleep Medicine", viser ifølge en artikel på videnskab.dk, at der ikke er sammenhæng mellem kvaliteten eller længden af vores søvn, eller om månen er ny, tiltagende eller fuld.

Du kan læse undersøgelsen her

Undersøgelsen så nærmere på søvnmønsteret hos 2.125 testpersoner, hvoraf lidt over halvdelen var kvinder. Testpersonerne fik sat elektroder på hovedet, og der blev målt på tre forskellige månefaser - ved nymåne, ved tiltagende/aftagende måne og ved fuldmåne. Her gang strakte målingen sig over en enkelt nat.

Forskerne konkluderede, at månefaserne ikke havde nogen synlig effekt på testpersonernes søvn.

Til videnskab.dk siger, Jan Ovesen, der er søvnforsker, speciellæge i øre, næse- og halssygdomme og tidligere overlæge, at undersøgelsen nok holder vand, men at det er undersøgelsens svaghed, at man kun har målt på en enkelt nat ad gangen.

Jan Ovesen anbefaler i øvrigt, at man sørger for at slukke tv, mobil og ipad i god tid, inden man skal sove og så sørge for at gå i seng i ordentlig tid. Undersøgelser har vist af mellem 15 og 30 procent af voksne danskere ikke sover nok.

Han bakkes op af den kendte radiolæge Carsten Vagn-Hansen, som mener, det er lyset fra månen, som finder vej ind i soveværelset og dermed påvirker os til at sove dårligere end normalt.