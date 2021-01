Øvelser, der sætter gang i kontorkroppen

Når du sidde mange timer og arbejder, kan du komme til at spænde op i nakke, ryg og skuldre. I disse corona-tider, hvor mange ikke møder ind på arbejdspladsen men klarer arbejdet fra mere interimistiske arbejdspladser, kan jobbet være ekstra udfordrende for kroppen, fordi vi ikke nødvendigvis har de samme kontorfaciliteter til rådighed hjemme som på arbejdspladsen.

Det er altid en god idé at lave nogle øvelser, der afspænder og styrker kroppens muskulatur, hvad enten du er hjemmearbejdende eller møder frem på din arbejdsplads. Ensidigt og gentagende arbejde fører som oftest til muskelspændinger.

Nedenstående er oplistet seks øvelser, som du med fordel kan lave dagligt, eller et par gange ugentligt for at modvirke spændinger og muskelømhed.

Øvelserne kan fordeles hen over dagen, når du alligevel med mellemrum skal holde en pause fra arbejdet.