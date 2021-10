Med få klik i en app kan GF Forsikrings medlemmer nu få en videokonsultation med en læge. Poul Koza fra Eyr Medical demonstrerer her de mange muligheder for GF-direktør Pernille Roslev. Foto: Lisa Meisner, GF Forsikring

Nyt tiltag får flere mænd til lægen

Mange må ty til tålmodighed, gisninger eller Google, når fx et udslæt eller feber dukker op uden for lægens åbningstid eller på rejsen til udlandet. Men i GF Forsikring kan medlemmerne nu få lynhurtig lægehjælp med en ny medlemsfordel

Lev sundt - 13. oktober 2021 kl. 12:12 Kontakt redaktionen

Mere end 300.000 medlemmer af GF Forsikring kan nu frit benytte sig af den nye medlemsfordel "Læge 365", der er et digitalt supplement til egen læge - typisk uden for lægens åbningstid. Med blot et par klik i en app, kan alle i medlemmets husstand få lynhurtig lægehjælp alle dage hele året rundt. Også juleaften og juli måned. Og når de sidder på Mallorca og har brug for et lægefagligt råd på dansk. Det skriver GF Forsikring i en pressemeddelelse. - Vores første erfaringer viser, at vi har ramt et behov hos vores medlemmer, som er større, end vi havde troet. Mange har allerede downloadet app'en, og lægerne har haft de første brugere igennem en konsultation med høj tilfredshed, siger Pernille Roslev, marketing- og kommunikationsdirektør hos GF Forsikring.

Mænd vil ikke "forstyrre" lægen I den nyeste rapport fra Eyr Medical, som leverer tjenesten, giver brugerne 4,5 point ud af 5 mulige efter en konsultation. Rapporten viser også, at lægerne primært har rådgivet om corona og om sommerrelaterede spørgsmål som udslæt og insektbid. Og så viser den, at hele 59 pct. af brugerne er mænd. - Det overrasker os, at andelen af mænd er så høj, siger Truels Erikstad, medicinsk ansvarlig læge fra Eyr Medical, og fortsætter: - Flere forskningsrapporter viser, at mænd ikke går så ofte til lægen som kvinder. De vil ikke "forstyrre" lægen, eller anser det som mindre maskulint at søge råd og behandling, hvis de er syge. Det lader til, at barrieren sænkes med denne app, og at den bidrager til at øge mænds bevidsthed om egen sundhed.

App kan ikke erstatte egen læge - App'en skal og kan på ingen måde erstatte egen læge. Og vi ser da også, at vores medlemmer typisk bruger app'en om aftenen og i weekenden, siger Pernille Roslev og fastslår, at Læge 365 er et supplement til egen læge. Den nye, digitale lægetjeneste 365 blev søsat efter dybdeinterviews, hvor GF-medlemmer fortalte om deres hverdagsbekymringer. Samtalerne viste, at medlemmerne ud over at bekymre sig om eget liv og helbred især kerer sig om deres nære og kære; ægtefællen/samleveren, børnene, de aldrende forældre - og naboen. Har de det godt? Er de sunde og raske? Hvordan passer jeg bedst på dem?

Tilgængelig både på mobil og computer Den flotte modtagelse blandt GF's medlemmer glæder Eyr Medical, som samtidig fortæller, at det i løbet af efteråret 2021 bliver muligt for endnu flere medlemmer at bruge app'en, da den også bliver tilgængelig via computere, hvor den nu skal tilgås via mobil eller tablet. Eyr Medical er på kun fire år blevet en af Nordens førende virksomheder inden for digital sundhed. Fra første dag har fokus været på høj sundhedsfaglig kvalitet, brugervenlighed og tilgængelighed gennem top-sikre teknologiske løsninger. -Vi vil videreudvikle Læge 365 og det øvrige udbud af digitale sundhedstjenester over de kommende år. Læge 365 har med sin tilgængelighed og lange åbningstider vist, at danskerne nu er klar til at supplere deres almindelige sundhedstilbud med nye digitale løsninger, slutter CCO Poul Koza fra Eyr Medical.