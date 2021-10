Nyt badeflag viser hvor du kan vinterbade

Som navnet antyder, er den nye mærkningsordning et kvalitetsstempel målrettet de mange danskere, der holder af et dyp i bølgerne, når kalenderen står på vinter.

I sommeren 2018 kunne tre danske kommuner for første gang hejse flaget Badepunkt på badesteder, som gav gæster garanti for rent badevand, høj badesikkerhed og særlige natur- og friluftsoplevelser. I 2021 var antallet af strande, søer eller havne med mærkningsordningen Badepunkt vokset til 51 strande og havne landet over. Nu udvider Friluftsrådet, som driver mærkningsordningen Badepunkt, med Vinterbadepunkt.

Sikkerhed og vandkvalitet i orden

"Vinterbadeklubber skyder op som paddehatte i disse år, og vi oplever en stor interesse for vinterbadning. Men hidtil har der ikke været nogen ordning i Danmark, der garanterer vinterbadere, at der, hvor man hopper i, er badesikkerheden og kvaliteten af vandet er i orden. Det vil vi gerne give danskerne," siger direktør i Friluftsrådet, Winni Grosbøll.

Ligesom det var tilfældet, da Badepunkt blev lanceret, kører også Vinterbadepunkt i første omgang som et pilotprojekt. Det vil sige med et begrænset antal strande og havne, der skal være med i udviklingen af den nye ordning, afprøve kriterier og gøre sig erfaringer i løbet af badesæsonen 2021/2022.

Det er et krav for at kunne hejse Vinterbadepunkt-flaget, at der i løbet af vinteren bliver taget vandprøver med maksimalt 30 dages mellemrum og naturligvis at prøverne viser en høj vandkvalitet. Friluftsrådet vil i pilotfasen dog især have fokus på badesikkerheden.

"Badning om vinteren er lidt mere ekstremt end i sommervejr, så det er ekstra vigtigt, at stederne tager de sikkerhedstiltag, der er behov for på den specifikke strand eller havn. Udover redningskranse kan det være skiltning af lokale forhold, hvis der er eksempelvis en særlig stærk understrøm ved netop dén strand, eller at der bliver foretaget en risikovurdering omkring for eksempel is på broer," siger konsulent i Friluftsrådet, Sune Møller Petersen.