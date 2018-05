Ny måle-metode til overvægt

Igennem længere tid har målingen af kroppens BMI (Body Mass Index) været udsat for kritik. BMI-målingerne, hvor man sammenligner menneskets vægt i forhold til hans eller hendes højde, betegnes som for unøjagtige.

Selv om to kvinder f.eks. har samme højde og vægt vil den af kvinderne, der har mest fedt på maven, være i en større risiko for at udvikle en lang række sundhedsmæssige sygdomme, end den kvinde, der har fedt omkring hofterne. Det viser flere undersøgelser. Men det tager BMI-målingerne slet ikke hensyn til.

NU har den amerikanske Mayo Clinic udarbejdet en ny målemetode "Body Volume Indicator". BVI-metoden medtager ud over højde og vægt også information om forholdet mellem taljen og hofternes størrelse, kroppens totale fedtprocent og størrelsen på maven.

For at nå frem til ens Body Volume har forskerne på Mayo-klinikken udviklet en app, der klarer udregningerne.

BVI-app'en er endnu ikke tilgængelig i Danmark.

Når app'en bliver tilgængelig, kan du bruge den på følgende måde:

Du tager to fotos af dig selv. Et forfra og et fra siden. Enten nøgen eller i undertøj. Med disse to fotos skaber app'en en 3-D kropsskabelon. Skabelonen sendes til en server, hvor den bliver sammenlignet med tusindvis af andre kropsskabeloner. Efter endt sammenligning, tikker der en række detaljerede informationer op i app'en om ens kropstilstand. Ifølge Mayo-klinikken bliver ens fotos efterfølgende slettet fra serveren.

Jose Medina-Inojosa, der er en af forskerne på Mayo Clinic, siger til bladet Forbes, at håber at et nyt målesystem vil hjælpe folk med at indse, at "fedme er en kompleks sygdom, der ikke kun er defineret af vægt.

BMI er en målemetode, som blev lanceret i 1832, da er siden blevet brugt at sammenligne vægt og højde på befolkningsgrupper.