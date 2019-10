Ny forskning: Depressioner forkorter arbejdslivet med mere end tre år

En 40-årig kvinde med tegn på depression kommer i resten af sit arbejdsliv til at være arbejdsløs 10 måneder mere end andre. Hun vil også være sygemeldt otte måneder mere. Tit ender det med, at hun forlader arbejdsmarkedet tidligere, og samlet set vil hun arbejde tre år og fire måneder mindre end kvinder uden depressive symptomer. Det viser en ny dansk undersøgelse.

Det har længe været kendt, at depressioner koster på arbejdslivet, men nu sættes der for første gang konkrete tal på alvoren. Det skriver Fagbladet 3F.

- Vi har selv udviklet metoden, og undersøgelsen kan lade sig gøre, fordi vi har så gode registre i Danmark, siger statistiker Jacob Pedersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i København.

Han har udført undersøgelse sammen med fem andre danske forskere. Den er netop offentliggjort internationalt hos British Medical Journals.

Forskerne har sammenkoblet oplysninger fra forskellige kilder. Dels en spørgeskemaundersøgelse af en stor gruppe danskere, hvor de er blevet hørt, om de havde depressive symptomer. Hos dem, der svarede ja, er der bagefter i registre set på, hvor meget de har været syge og arbejdsløse over de efterfølgende fem år.

- Tidligere har man set på sandsynligheder for, hvad psykiske symptomer kan betyde for arbejdslivet. Nu kan vi konkret vise, hvad der er at hente, hvis det lykkes med at forebygge og behandle depressive symptomer, siger Jacob Pedersen til Fagbladet 3F.

Han håber, at undersøgelsen kan bidrage med ny viden i en tid, hvor der er meget opmærksomhed på at udvide arbejdsstyrken.

Professor og læge Vivi Schlünssen har været med til at gennemføre undersøgelsen. Hun siger, at der findes flere undersøgelser, som tyder på, at psykosociale belastninger på arbejdet kan give depressive symptomer.

- Men et godt arbejdsmiljø kan formentlig også have en beskyttende effekt. Desuden kan gode kolleger og et godt klima sandsynligvis hjælpe med til at få en tidligere depressionsramt tilbage i arbejde, siger Vivi Schlünssen.

Hun arbejder på både Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Psykiater Per Vendsborg, konsulent for Psykiatrifonden, håber, at den nye undersøgelse kan øge presset, så den psykiatriske indsats i Danmark forstærkes.

- Der er ingen grund til, at patienterne og samfundet skal spilde år. Vi har effektiv behandling af depressive symptomer, navnlig psykoterapi. Men patienterne skal selv betale en del af regningen. Det er urimeligt, og det får nogle mennesker til at afstå fra behandling, siger Per Vendsborg.

Han tilføjer, at det også er vigtig at gøre op med alle fordomme om psykiatriske lidelser. De holder patienter tilbage fra at gå til læge med deres symptomer.