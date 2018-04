Se billedserie Tessa Føhn Madsen møder mange børn og unge, der har svært ved at tale om sig selv. Foto: Jens Wollesen

Når rusen ødelægger familien

26. april 2018 Af Ulla Jensen

Afhængighed: Kun de færreste børn får kvalificeret hjælp undervejs, når en eller begge forældre har et misbrug. Sådan har det været i mange år. Men det er ved at ændre sig i erkendelse af, at børn af misbrugere uden hjælp tit selv får problemer med at klare en normal voksentilværelse.

Ung Revers er et tilbud til børn og unge, som er vokset op i et hjem præget af misbrug. Her arbejder børne- og ungebehandler Tessa Føhn Madsen.

- Disse børn har ikke lært at stole på, at det, de ser, er rigtigt. De har mødt så meget benægtelse i deres liv. Selv hvis de når så langt, at de kan konfrontere den voksne misbruger med problemret, bliver de mødt med benægtelse. Moderen eller faderen siger for eksempel: »så meget drikker jeg da heller ikke« eller »det, du siger, er noget pjat, jeg har bare været meget træt« og så videre. Det gør, at børnene har svært ved at stole på sig selv, og at det, de ser, er rigtigt, siger Tessa Føhn Madsen.

Mærker andre i sig selv I Ung Revers får unge blandt andet mulighed for at mødes gruppevis med andre unge i en lignende situation eller få individuelle samtaler.

Kendetegnende for de unge og voksne børn af misbrugere er, at de foretrækker at vende angsten, usikkerheden og vreden indad. De føler sig forkerte i forhold til resten af samfundet og har svært ved at knytte sig til andre mennesker.

- De har været antennebørn hele livet. De er vant til at lodde stemningen og mærke andre inde i sig selv. Mange kommer fra hjem, hvor man skændes og diskuterer mere end i andre familier. Børnene er fordrejede i hele deres grundfølelse, siger Tessa Føhn Madsen.

Nogle bliver meget kede af det, nogle reagerer med vrede. De har generelt svært ved at træffe valg og svært ved at vide, hvad de selv har lyst til, for det har der aldrig været plads til i barndommen. Nogle kommer dårligt fra start som voksne. Nogle udvikler selv et misbrug. Andre bliver 12-talsbørn, der hele tiden skal præstere eller arbejde meget. Atter andre udvikler en depression eller en spiseforstyrrelse.

Ødelagte relationer Mange har navigeret alene og oplever en åbenbaring, når deres smerte forløses:

- De har svært ved at tale om sig selv. De er vant til at klare sig selv og har lært, at det her taler vi ikke om. I stedet har de udviklet deres egne strategier, siger Tessa Føhn Madsen.

- I Ung Revers arbejder vi ud fra den samme metode: At relationerne i en familie bliver ødelagt, når et barn vokser op med misbrug. Derfor tilbyder vi først de unge en gruppesamtale, hvor de kan spejle sig selv i den følelse af at være forkerte og blive klar over, at de reagerer normalt på en unormal opvækst.

Med en række samtaler i Ung Revers sættes en positiv lavine i gang. Det er ofte nok til at starte bevægelsen frem mod et bedre og sundere liv med flere bevidste valg.