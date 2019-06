Forskere har fundet ud af, at der er forskellig effekt af at træne om morgenen og om aftenen.

Morgen eller aften: Træning har forskellig effekt

Træn om morgenen og øg din forbrænding. Træn om aftenen og få en længerevarende forbrænding ud af din træning. Det konkluderer forskere fra Københavns Universitet efter et forsøg med mus.

Forsøget er sket i et samarbejde med forskere fra University of California, Irvine.

I mus kan forskerne se, at motion, der bliver udført i starten af musenes aktive fase, der svarer til vores morgen, har anderledes effekt end den, der bliver udført i starten af hvilefasen, som svarer til vores aften.

”Der ser ud til at være ret markante forskelle på effekten af motion om morgenen og aftenen, og at forskellene sandsynligvis er styret af kroppens indre ur. Motion om morgenen sætter gang i genprogrammer i muskelcellerne, der gør dem effektive og bedre i stand til at nedbryde sukker og fedt. Motion om aftenen øger til gengæld kroppens forbrænding i længere tid,” siger en af forskerne bag studiet Jonas Thue Treebak, lektor på Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.

Forskerne har målt på en lang række effekter i muskelcellerne. Det gælder blandt andet det såkaldte metabolitrespons og responset på generne. De måler, at motion om morgenen giver et langt stærkere respons på begge områder, og de finder, at det sandsynligvis er styret af en central mekanisme der involverer proteinet HIF1-alfa, som direkte regulerer kroppens indre ur.

Effekterne af morgenmotion gør, at muskelcellerne bliver mere effektive til at nedbryde sukker og fedt. Lige netop den type effekt er forskerne meget interesserede i, når det gælder patienter med svær overvægt eller type 2 diabetes.

Omvendt viser forskerne også, at motion om aftenen ser ud til at øge kroppens forbrænding over en længere periode. Derfor betyder studiets resultater ikke, at motion om morgenen nødvendigvis er bedre, understreger Jonas Thue Treebak.

”Vi kan ikke på det her grundlag sige noget specifikt om, hvorvidt motion om morgenen eller aftenen er bedst. Vi kan bare konkludere, at det ser ud som om, at det kan have forskellig effekt. Vi er nødt til at arbejde videre for at finde ud af, hvilke gavnlige effekter det kan have i mennesker, hvis man timer motion mere præcist til et tidspunkt på dagen,” forklarer han.

Dette forskningsresultat er et af flere forskningsprojekter fra Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, der ud fra mange forskellige vinkler undersøger, hvad kroppens indre ur betyder for vores sundhed.