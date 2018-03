Se billedserie Glæden ved at løbe sammen med andre er en vigtig drivkraft for Jakob Dalgaard.

Mit mål er 100 maratonløb

10. marts 2018

Når Jakob Dalgaaard snørrer løbeskoene og begiver sig ud på vejene omkring Skælskør, så har det tre formål.

Han vil være i form, han vil dyrke det sociale samvær, og så vil han indlemmes i den eksklusive gruppe af løbere, der har gennemført 100 maratonløb.

- Jeg løber ikke for at sætte hastighedsrekorder. Jeg løber, fordi jeg gennem løbet kan mødes med andre, der har den samme tilgang til løb, som jeg selv. Ønsket om at være i kanonform og ønsket om at dele løbeglæden med andre, siger Jakob Dalgaard, der ofte vælger at stille op i såkaldte cannonball-løb, der er løb, som arrangeres i et mere privat regi.

- Om jeg bruger 4.15 eller 4.45 timer på at løbe et maratonløb er sådan set ligegyldig. At løbe skal være sjovt, og det er sjovt at følges med andre »løbenarkomaner«.

Et maratonløb om ugen I sine bedste løbeperioder løber Jakob Dalgaard et maratonløb om ugen. Og så supplerer han med et par mindre trænings- ture.

- Jeg kan godt løbe et maraton lørdag og så igen et søndag. Det kan kroppen sagtens klare. Når min form er helt i top, behøver jeg ikke at træne ret meget mellem maratonløbene.

Til gengæld kan det være mere end svært at sætte skub i løberiet, når formen ikke er der.

- Lige nu kæmper jeg med en hælspore. Så jeg løber slet ikke. Og det kan jeg godt mærke. Både når jeg skal op ad trappen og på, at bukserne strammer om livet. Min kone og datter har lige foræret mig sådan et smart bælte med indbygget stræk, siger han med et skævt grin.

- Jeg ved, at jeg skal tilbage i løbeskoene, og jeg ved, at jeg skal starte langsomt op for ikke igen at blive skadet, men jeg har meget svært ved at starte ud og løbe tre kilometer og så se, hvordan det går, når jeg nu hellere vil løbe en halvmaraton.

Det var netop utålmodigheden, som i efteråret sendte Jakob ud af løbeskoene og hen på skadesbænken.

- Jeg havde holdt en længere pause, og da jeg startede med at løbe igen, så fortsatte jeg blot med at løbe, hvor jeg sluttede inden pausen - og det kan man ikke. Så kom skaden, og nu har jeg det sådan, at jeg helst bare vil ligge på sofaen og spise chokoladekiks og have ondt af mig selv.

- Men jeg skal i gang igen. For at komme tilbage til følelsen af at være i kanonform, og så fordi jeg har sat mig det mål at løbe 100 maratonløb, siger Jakob Dalgaard.

Lige nu har han gennemført 42 af slagsen.

- I starten var det svært at finde et maratonløb, så ofte jeg har lyst til at løbe et. Derfor begyndte jeg også at arrangere mine egne maratonløb i Skælskør og indbyde andre til at løbe med. Men på det seneste er der dukket privatarrangerede maratonløb op både i Næstved, Korsør, Høng, Kalundborg, Ringsted og Roskilde, så nu er der masser af maratonmuligheder rundt om på Sjælland, hvor hyggen og det sociale er i højsædet.

For kedeligt at svømme og cykle En karriere i søværnet har betydet, at Jakob Dalgaard altid har været i rimelig form, men efter et længere forløb, hvor han havde herset med en flok værnepligtiges fysiske niveau, fik han selv lyst til at krydse fysiske grænser.

- Første gang jeg gennemførte et maratonløb, var jeg sikker på, det også blev det sidste. Men bare få minutter efter jeg passerede målstregen i Amsterdam, begyndte jeg at planlægge at løbe et nyt.

Ud over maratonløb har Jakob Dalgaard også forsøgt sig med triathlon, men har droppet idrætsgrenen, som kombinerer svømning, cykling og løb.

- Det er simpelthen for kedeligt at svømme og cykle. Det er også kedeligt at løbe alene, så derfor løber jeg netop for det sociale fælleskab.

Og det satser han på snarest at finde tilbage til. For der mangler fortsat 58 maratonløb, før han passerer den magiske grænse på 100 gennemførte løb.