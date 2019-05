Udeliv er vigtig for børnenes udvikling Foto: Wolfgang Flöting/pantherminia

Mindful-, idræts-, og naturdagplejere skyder frem

Lev sundt - 07. maj 2019 kl. 09:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver blæst sæbebobler og leget med blå, røde og grønne vindmøller ved Amager Strandpark i København. Omkring 30 dagplejere og pædagoger er i gang med at lære lege, som de kan bruge sammen med de børn, de normalt tilbringer arbejdsdagen sammen med. Undervisningen er en del af en certificering som 'Grøn Spirer' - en dagplejespecialisering.

Og stadig flere dagplejere vælger at få en certificering inden for for eksempel natur, idræt og mindfulness.

En af dem, der er certificeret som naturdagplejer, er Bente Bøgh Petersen, der er dagplejer i Hørsholm Kommune.

Hun har været dagplejer siden 1996, og med certificeringen som naturdagplejer får hun sat sin egen og børnenes glæde ved naturen i system med årsplan og forpligtelse om at være udenfor hver dag.

- Det er vigtigt for mig at være naturdagplejer, for børnene får fantastisk mange oplevelser ude i naturen, siger Bente Bøgh Petersen til DR P4 København.

Og der er masser af gode oplevelser at fortælle forældrene om, når de henter deres små kære om eftermiddagen, beretter naturdagplejeren.

- Forældrene siger, at deres barn bare er så glad for at lege ude siger Bente Bøgh Petersen til DR P4 København.

Som certificeret naturdagplejer skal man lave en plan for året, hvor man sørger for, at børnene kommer uden for dagplejerens have mindst en gang om ugen.

Og udelivet er vigtig for børnenes udvikling, mener Bente Bøgh Petersen.

- Det er både sprogligt, sanseligt og motorisk - du får det hele med, siger hun til DR P4 København.

Der er rig mulighed for at udfordre børnene, siger Ida Kryger, der er projektkoordinator for Friluftsrådet, der certificerer og uddanner dagplejerne som 'Grønne Spirer'.

- Man kan både samle, man kan trampe i vandpytter og man kan klatre i træer, siger hun til DR P4 København.

Der findes certificerede naturdagplejere i 16 af hovedstadsområdets kommuner. Og der er stadig stigende interesse for det i hovedstaden, hvor det er ekstra vigtigt, siger Ida Kryger til DR P4 København.

- Selvfølgelig er der mange forældre i hovedstaden, der tænker på at bruge weekenderne (på at komme ud i naturen, red.), men det her er jo hver dag, og selvom det er den lille natur, et lille grønt område eller et lille krat, behøves der ikke mere, siger hun til DR P4 København.

Hos fagforbundet FOA tror formand for pædagogisk sektor Mogens Bech Madsen også, at man fremover vil se stadig flere dagplejere, der bliver certificeret som for eksempel idrætsdagplejere.

- Jeg tror, forældrene eftersøger mulighederne for at have et specialiseret tilbud, og jeg er sikker på, at det her område er i rivende udvikling, siger Mogens Bech Madsen til DR P4 København.

- Vi arbejder for at få uddannet alle dagplejere som pædagogiske assistenter, og det med at blive certificeret inden for forskellige områder synes vi er en rigtig god overbygning, siger han til DR P4 København.

Men der er faktisk mere behov for generel pædagogisk uddannelse frem for et fokus på natur, idræt og bevægelse.

Det mener lektor Ole Henrik Hansen fra Aarhus Universitet, som har forsket i dagpleje.

- Det her kan sikkert gøre noget godt for den enkelte dagpleje, men jeg bliver bekymret, hvis det i for høj grad kommer til at erstatte den almene pædagogiske uddannelse, siger han til DR P4 København.

Mogens Bech Madsen fra FOA er enig med Ole Henrik Hansen i, at det er vigtigt at huske den pædagogiske uddannelse, men han mener også, at det er vigtigt at have muligheden for at følge forskellige kurser og udviklingsforløb.