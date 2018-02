Mænd går også til læge

Mænd er lige så gode til at gå til læge som kvinder. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. 50.000 danskere har medvirket i undersøgelsen, der kortlægger, hvilke symptomer, der får os til at kontakte vores praktiserende læge. Det skriver magasinet "Ny Viden", der udgives af Syddansk Universitet.

I to ud af tre tilfælde er der ingen forskel på de symptomer, som får mænd og kvinder til at gå til læge. Det er konklusionen på undersøgelsen.

Deltagerne i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvilke symptomer - f.eks. træthed, blod i urinen eller hoste - de har oplevet inden for en fire ugers periode, og om disse symptomer har fået den til at kontakte en læge. 9 ud af 10 deltagere havde oplevet mindst et af de i alt 44 symptomer, som forskerne bag undersøgelsen spurgte ind til.

- Der eksisterer mange myter om, hvornok folk søger læge, og en af dem er, at mænd aldrig går til læge. Men for 2/3 af de symptomer, som vi havde med i studiet, fandt jeg ingen forskel siger introlæge Sandra Elnegaard ifølge Ny Viden.

Hun er tilknyttet Forskningsindheden for Almen Praksis på SDU og har netop forsvaret sin ph.d-afhandling om befolkningens symptonoplevelser og lægesøgning.

Mens kvinder oftere søger læge på grund af opkastninger, hoste og træthed, kommer mændene til lægen, når de har problemer med stess-inkontinens, natlig vandladning eller med helt at få udtømt blæren.

Sandra Elnegaard studser dog over, at ikke flere kontakter deres læge, når de oplever blod i afføringen. Kun godt 33 procent ifølge undersøgelsen.

- Blod i afføringen kan være et tegn på kræft, understreger hun.

Kilder: Ny Viden 10/2017, Sandra Elnegaard ”Symptoms in the general population – determinants for healthcare

seeking”