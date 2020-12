Mads' 15-årige datter døde mens hun ventede på et nyt hjerte

Trods en månedlang kamp viser det sig, at hjertet er så medtaget, at det skal udskiftes. Men intet hjerte dukker op og til sidst er der ikke noget at gøre.

For at datterens kamp ikke skal være forgæves, kæmper han nu for, at flere melder sig som organdonor. Derfor har han også stillet et borgerforslag om, at alle danskere automatisk skal være organdonorer.

"Gør organdonation automatisk fra fødslen og til et aktivt fravalg når man bliver 18 år".

Foreløbig har 12.000 skrevet under på borgerforslaget, som blev offentliggjort 12. oktober.

Du kan se borgerforslaget her:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05630

Mads Sebbelev fortæller i en artikel til Hjerteforeningen om kampen for at Josephine overlevede. En kamp som hun tabte 21. april, da man trods søgning i hele Skandinavien ikke kunne finde et hjerte til den 15-årige pige.

https://hjerteforeningen.dk/2020/05/mads-mistede-sin-15-aarige-datter-josephines-kamp-skal-ikke-vaere-forgaeves/