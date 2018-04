Se billedserie Frisør Louise Svensson er allerede begyndt at mærke kundernes lyst til forandring. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Lyst og sundt forårshår Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lyst og sundt forårshår

Lev sundt - 11. april 2018 kl. 09:39 Af Katrine Thorlund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når du sætter dig i frisørstolen efter en lang vinter, så har du formentlig lyst til, at der skal ske noget nyt.

- Når det bliver lysere udenfor, trænger vi til forandring. Derfor er der mange, som har lyst til, at håret bliver nogle toner lysere. Udover at det sker naturligt med solens stråler, er der mange, der er glade for balayage. Balayage er en farveteknik, der gør farvningen meget naturlig at se på. Man har ofte den naturlige hårfarve i bunden og lægger nogle lysere toner, der fordeler sig ud længere nede i håret. Det er nemt at holde, fordi der kan gå længere tid imellem farvningerne, fortæller Louise Svensson, der er frisør hos Luxe by Ambo i Køge.

Måske bladrer du igennem et modemagasin og falder over én med lige den farve, du vil have. Men det kan altså være en længere proces at komme til at ligne dem fra magasinet.

- Hvis man ønsker, at håret skal være lysere, skal man jo være klar over, at det er en proces. Man har måske et billede med af den ønskede farve, og måske ligger ønsket langt fra det, man har lige nu og her. Det er ikke sikkert, at resultatet kommer efter én behandling. Måske skal håret også styrkes, inden man kan lave en stor forandring, så man ikke skader håret.

Førstehjælp til håret Når håret er træt og glansløst, kan en hårkur hjælpe det godt på vej. Håret reagerer nemlig på det, du udsætter det for og tager også imod de gode ting, du tilfører det.

- Det er altid en god idé at bruge en hårkur, der kan gå mere i dybden. Så snart vores hår rammes af vandet i badet, åbner det sig, som hvis man forestiller sig en grankogle. Og så vasker vi nogle af hårets gode byggesten ud. Hvis vi bruger en hårkur, fører vi nogle af de gode ting tilbage til håret, som eksempelvis protein. Til slut vasker man det med balsam, som forsegler håret igen. Hvis man har meget ødelagt hår, kan man bruge en kur et par gange om ugen, og ligeså stille som håret bliver genopbygget, kan du trappe ned, forklarer Louise Svensson og fortsætter:

- Et kort hår er jo ikke på samme måde udsat, men et langt hår er jo mange år gammelt. Det har været udsat for flere ting. Flere somre, saltvand, hårvask, føntørring og alt muligt andet. Et langt hår har derfor endnu mere behov for pleje.

Solcreme er ikke kun til huden De fleste af os har efterhånden lært, at det er vigtigt at bruge solcreme for at beskytte huden.

Men du kan faktisk også gøre rigtig meget for dit hår ved at bruge hårprodukter med beskyttelse i.

- Når sommeren nærmer sig, kommer de fleste hårplejeproducenter med en solserie. Mange af vores kunder er glade for en primer, som beskytter mod varme og UV-stråler. Det er ligesom en creme, men den fedter ikke dit hår, og du kan bruge den sammen med dine almindelige produkter. Det er en nem måde at undgå skadet hår, som er trist at se på, siger Louise Svensson.