Løbestil: Tjek dine skosåler

Falder din fod indad, når du lander - og du dermed lægger det største tryk på indensiden af foden - kaldes det at pronere.

Falder den til gengæld udad, så du lander på ydersiden af foden, kaldes det at supinere.

Løbere, der er platfodede, har en tendens til at pronere, mens købere med en høj vrist og svang ofte vil supinere.

De færreste lander helt neutralt på foden. Undersøgelser har vist, at godt ti procent af befolkningen supinerer, mens resten pronerer.

Pronation i sig selv er ikke et problem. Overpronation kan være det. Hælder foden ved landing for meget til den ene side, kan det medføre en overbelastning af ledbånd og muskler i fødder og underben. Og også problemer med knæ, bækken og rygsølje kan komme fra føddernes stilling.

Det er her at fysioterapeuter og løbespecialister kommer ind i billedet. De kan ved hjælp af en analyse hurtig vurdere, om der er behov for sko, som er med til at modvirke den rullende bevægelse, foden foretager, når vi tager et skridt.

Ud over specielle sko kan det være en god idé at træne musklerne i fødder, ankler og lægge, så de bedre kan klare belastningen.

Desuden hjælper variation i træningen. Svømning, cykling og rulleskøjter kan være et godt alternativ til løbetræningen.