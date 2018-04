Løb uden om skaderne

Gør du noget ved de fire nævnte punkter, så er du godt på vej til at overleve som idrætsudøver. Det handler nemlig om at forebygge.

Den manglende opvarmning. Det siger næsten sig selv, at det skal gå galt, når musklerne er kolde. Varm derfor kroppen ordentlig igennem, inden du går i gang med at belaste den. Husk, det er hele kroppen vi taler om. Selv om bentøjet er varmt, kan du sagtens løbe ind i en skulder- eller rygskade, hvis du ikke sørger for at komme de store muskelgrupper igennem.

Teknik kan trænes. Det er ikke helt ligegyldigt, hvordan du sætter fødderne, hvordan du holder armene, skulderne og hovedet. Prøv at finde den rigtige kropsholdning. Træner du teknikken, så får du også et mere effektivt og mindre belastende løb.

Måske er der også andre muskelgrupper end lige benene, som skal trænes. Der er hjælp at hente i løbe- eller atletikklubber.

Det er en klassisk dumhed at løbe i forkerte sko eller at løbe for længe i de samme par sko. Det kan du undgå ved dels at konsultere en sportsforretning, hvor der er ekspedienter, som løber.

Du kan også forebygge ved at have mere end et par løbesko i brug ad gangen og ved at holde styr på, hvor mange kilometer du tilbagelægger i dine sko. De holder sjældent mere end 1000 kilometer. Til gengæld kan de sagtens få deres anden ungdom som f.eks. havesko.

De fleste tror, de er i bedre form end tilfældet er. Har der været en pause i træningen, så er den tidligere så gode form så godt som væk. En god træningstilstand kan groft sagt forsvinde i løbet af 14 dage. Men det tager væsentlig længere tid at genfinde fysikken.

Har du en gang været i form, kommer du det hurtigere igen. Men i takt med alderen øges, øges også den periode det tager at styrke muskler, led og sener.

Musklerne vokser altid først. Sener og led følger efter i et mere adstadigt tempo. Giver du ikke kroppen tid til at udvikle sig, så kommer skaderne.

Tid er i øvrigt en vigtig faktor i formfremgang. Kroppen skal have pauser, så den kan nå at opbygge musklerne, inden de igen udsættes for tortur.

Får kroppen ikke tid kommer skaderne.