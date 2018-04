Send til din ven. X Artiklen: Lea er barn af alkoholiker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lea er barn af alkoholiker

Lev sundt - 26. april 2018 kl. 12:16

Afhængighed: Lea har, siden hun var ung, haft følelsen af at være anderledes.

- Jeg har altid troet, det var mig, der var den mærkelige. Først da jeg kom til Ung Revers, fandt jeg ud af, at jeg ikke var mærkelig. Jeg fandt ud af, at en misbruger ikke kun er én, der sidder på bænken og er usoigneret, og at mine handlemønstre ikke var unormale i forhold til min opvækst, fortæller hun.

- Min opvækst var præget af en meget perfekt mor, der var vældig styret af sit alkoholproblem. I mange år var hun velfungerende og passede sit arbejde. Men når hun kom hjem, drak hun heftigt. Når hun var tilstrækkelig fuld, gik hun tidligt i seng. Dagen efter stod hun op og gik på arbejde.

Med tiden kom det ud af kontrol. Lea kunne komme ind og finde sin mor bevidstløs i lænestolen, efter hun havde tømt to flasker vodka og/eller vin.

Ringede 112 - Flere gange, end jeg kan tælle, har jeg ringet 112, og jeg har mange gange siddet med hende på den lukkede afdeling, fordi der kom følgevirkninger af misbruget.

På overfladen har Lea klaret sig godt. Hun er kommunikationsuddannet og har navigeret gennem tilværelsen med sit intellekt. Men når hun opsøgte psykologer for at tale om sine personlige problemer, kunne hun ofte kontrollere situationen. Egentlig indsigt og hjælp udeblev.

- Det blev livsændrende for mig at komme i Ung Revers, fordi jeg for første gang kunne forstå mig selv og min opvækst, siger hun.

På det første møde i Ung Revers sad Lea bare og lyttede, mens terapeuten tegnede og fortalte på tavlen, om hvad der sker i en familie med misbrug. Om de brudte relationer, angsten, vreden og ensomheden, der dukker op som trofast følgesvend hos børnene, der i de fleste tilfælde står helt alene, fordi omgivelserne lukker øjnene.

- Det var jo mig, hun tegnede, siger Lea.

Skjult under jernskjorte Det gik op for hende, at opvæksten var roden til, at hun aldrig havde kunnet skabe tætte relationer og leve i et parforhold.

- Jeg turde ikke forvente noget af andre. Jeg var bange for ikke at kunne klare mig selv. Ingen voksne hjalp mig, så også dér følte jeg mig værdiløs. Så var jeg vel også værdiløs i forhold til min opgave i livet, siger hun.

Lea er stadig på vej, men det er en lang proces.

- Det tager tid. Men jeg har lært mig selv at være bange. Tidligere har jeg skjult mig under en jernskjorte. Jeg prøver at skabe et liv, uden at det er bundet op på angst og sorg. Jeg har skyndt mig væk hele mit liv. Det behøver jeg ikke at gøre mere.

Lea er et opdigtet navn, da den medvirkende i artiklen har ønsket at være anonym af hensyn til sin mor. Den rigtige identitet er redaktionen bekendt.