Kvinder har særlig svært ved at sove

Kniber det for dig at sove? Så er du ikke alene. Mange danskere kæmper nemlig med at sove ordentligt. Det viser en ny helserapport, som ur/GPS-firmaet Garmin har offentliggjort.

Specielt kvinder har det svært med søvnen viser en helserapport, som Garmin har offentliggjort i et samarbejde med analysefirmaet Kantar Sifo/Gallup.

18% af kvinderne har problemer med at falde i søvn, og 36 % oplever at vågne op om natten. For mænd er tallet henholdsvis 10 % og 30 %. Især yngre kvinder i alderen 18-29 år oplever problemer med at falde i søvn (29 %). Blandt mænd i samme aldersgruppe har 16 % de samme udfordringer.

Alligevel siger over halvdelen (58 %) af de adspurgte danskere, at de slet ikke har forsøgt at forbedre deres søvn. 11 % har derimod brugt fysisk træning som et middel mod søvnproblemer, 10 % har prøvet at hjælpe søvnen på vej med bøger eller film, og 10 % har prøvet at lægge mobilen væk før sengetid for at sove bedre.

Mens mange ikke har prøvet at optimere søvnen, siger 29 % af danskerne, at de enten har søgt hjælp eller overvejer at søge hjælp i teknologien og bruge et ur, en app eller et andet device til at få større indsigt i deres søvnvaner. Næsten hver femte, der regelmæssigt bruger et træningsur eller tracker, bruger det til at måle på fx deres søvn.