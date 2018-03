Kosten skal også plejes

Det er dog ikke ligegyldigt, hvad du fylder på tanken, hvis du vil have en effektiv træning. Alt for mange af os spiser alt for usundt. Selv om vi dyrker idræt, så giver vi os selv nogle dårlige madvaner, fordi mange af os ikke opfatter madlavning og fødeindtagelse på lige fod med f.eks. at løbe en aftentur.

For at få noget ud af din træning, skal du sørge for, at kroppens depoter er fyldt op. Det er nemlig svært at træne intensivt på en tom mave.

Vi ved godt at en aftenløbetur tager så eller så lang tid - og kalkulerer med tiden - men glemmer i vores planlægning, at der også skal bruges ressourcer på maden - både tidsmæssigt men også økonomisk, således at vi får den rette energi til at løbe aftentur.

Flere ernæringsforskere peger på, at skal vi have den rette energi, så skal vi indtage den samme mængde energi, som vi forbrænder gennem træning. Helst så hurtigt efter træningen, som det er muligt.

Kulhydrater

Skal du hurtig have fyldt depoterne op efter en hård gang træning, så skal du vælge at indtage nogle kulhydrater, som er hurtig optagelige.

Kulhydrater opdeles i hurtig- og langsomt optagelige. Man vurderer kulhydraternes optagelighed efter et "Glykæmisk Index". De som hurtig omsættes i kroppen har et hurtigt GI - det kan være hvidt brød, hvide ris, gulerødder, bananer, rosiner og energidrik tilsat glukose, mens fødevarer med et lavt GI f.eks. er rugbrød, æbler, ost, mælk, bønner.

De hurtige kulhydrater giver energitilskud her og nu, men holder ikke så længe. Derfor skal de langsom optagelige kulhydrater med ind over. De er specielt vigtige at optage før træningen, så du har noget at arbejde på.

Nu er der ikke kun kulhydrater, som der skal til for at få kroppen til at yde sit maksimale. Kosten skal indeholde en variation, således at du både får proteiner, fedt og kulhydrater. Dertil kommer så kostfibre, mineraler, vitaminer og vand.

Det er f.eks. proteinerne, der får musklerne til at vokse. Spiser du en kost, der er fattig på protein, kan det resultere i, at kroppen nedbryder muskelvæv i stedet for at opbygge det. Hvor meget protein din krop kræver, afhænger af din krops sammensætning, din fysiske form samt dit aktivitetsniveau.

Selv om vi gennem en periode har været meget fedtforskrækkede, så skal der fedt til kroppen. Dels fordi det er det mest energiholdige brændstof, dels fordi de hjælper flere vitaminer på vej.