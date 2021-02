Der er masser af muligheder for at træne i naturen. Her får du en række øvelser, hvor du kan bruge en bænk som træningsredskab.

Kom i form - brug en bænk

Corona-restriktionerne holdes os fortsat væk fra idrætshaller, svømmehaller og fitnesscentre. Men det betyder ikke, at vi bare skal blive nogle slappe sofakartofler.

For lige uden for døren findes der masser af muligheder for at holde sig i form - også i en coronatid.

Du bruge naturen til at gå, løbe, cykle eller styrketræne.

Vil du i gang med at styrke dine muskler, så behøver du ikke et større træningsarsenal i form at vægte, kettlebelts eller avancerede træningsredskaber. Det er nok at finde en bænk, og så bruge kroppens egen vægt til at gennemføre en række øvelser.

I nedenstående video kan du netop se, hvordan du ved hjælp af en bænk kan gennemføre fem effektive øvelser, der rammer alle kroppens store muskelgrupper.

Det eneste du skal sørge for er, at finde en bænk, som står så fast, at den ikke kan vælte undervejs.