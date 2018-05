Se billedserie Foto: Jørgen C. Jørgensen

Jean-Paul cykler for en sag

Lev sundt - 30. maj 2018 kl. 13:53 Af Søren Arildsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I år er han en del af cykelholdet Team Giv Håb, der kører for Det Nationale Sorgcenter/Børn, Unge & Sorg. Holdet består af syv forskellige team, hvoraf de seks i uge 31 tilbagelægger 1100 kilometer gennem Danmark.

- Det er ikke, fordi jeg har personlige relationer til netop Giv Håb. Jeg synes bare, det giver lidt mere mening at sætte sig i cykelsadlen, når det har et formål, siger han.

Team Giv Håb er blot et af mange motionscykelhold, der de seneste år er dukket op med det formål at cykle sammen og samle penge ind til en organisation.

Et fælles mål

- Jeg kan godt lide ideen om, at vi på holdet træner mod et fælles mål, og at vi samtidig er med til at gøre opmærksom på et problem. Sorg er jo ikke sådan lige til at se på samme måde som et brækket ben, understreger Jean-Paul Vandewinkel.

Det er andet år Jean-Paul Vandewinkel cykler for en sag. I 2017 var det Diabetesforeningen, som modtog hans støtte og penge. Cykelholdet cyklede til München.

- Diabetesforeningen valgte ikke at fortsætte med cykelholdet, så jeg kiggede mig om efter noget andet. På en cykelmesse i Roskilde snakkede jeg med både Tour de Taxa, der støtter julemærkehjemmene og Team Giv Håb. Team Giv Håbs Østsjælland-hold kører fra Ballerup, som ikke er så langt fra, hvor jeg bor.

Østsjællands-holdet består af 22 ryttere. De mødes to gange om ugen og træner sammen.

- Team Giv Håb har kørt i flere år og er godt organiseret. Samtidig er det en dansk organisation, som viser flaget i Danmark. Vi startede i januar med at spinne, og siden har der været fællestræninger hver uge både onsdag og søndag. Om onsdagen kører vi en aftentur på 40-50 kilometer, mens søndagsturen er noget længere. Vi er nu oppe på 90-95 kilometer.

Deltagerkrav

Der er krav til deltagerne om både at deltage på fællestræninger og weekendsamlinger. Desuden skal man mindst køre 1500 kilometer sammen med de andre på holdet og helst 2500 kilometer, inden turen starter rundt i Danmark.

- Vi skal cykle 1100 kilometer på en uge med 25-26 km/t i gennemsnit, så det kræver en vis forberedelse, når vi cykler 120-140 kilometer om dagen flere dage i træk.

Holdet spænder aldersmæssigt fra 30 til 70 år. Forudsætningerne er forskellige, og det er en af styrkerne ved holdet, mener Jean-Paul Vandewinkel. Man støtter hinanden undervejs. Men for at kunne gøre det, skal man også kende hinandens styrker og svagheder.

Derfor er fællestræningerne vigtige. Aftalen med de andre på holdet gør også, at man kommer op af sofaen og ud på cyklen - også når det regner.

Østsjællands-holdet kører deres danmarkstur fra Ballerup og sydover til Vordingborg. Herfra hen over Falster, Lolland, Langeland og Fyn, inden turen går op langs den jyske vestkyst. Herfra videre tværs over Jylland til Vejle, inden alle teams mødes ved Rebild og derfra kører samlet mod mål i Herning.

Det koster 6850 kroner at deltage på Team Giv Håb. For det beløb får man cykeltøj samt forplejning, overnatning og servicehjælp på turen gennem Danmark. Deltagerne skal ikke som på flere andre støttende cykelteams ud og finde personlige sponsorer, men de forskellige teams må meget gerne tage initiativ til forskellige arrangementer, der skal skabe indtægter til gavn for de sorgramte børn og unge.

- Vi har for eksempel solgt julelys i Lyngby Storcenter, og vi arrangerer også senere i år en skattejagt.

De syv teams - hvoraf et kører en 1800 kilometer lang tur rundt i Norden - består samlet af 170 ryttere. Hertil kommer 40 servicefolk, der klarer alt det praktiske med service og forplejning.

Tilfældig interesse

At det lige blev cykling, som blev Jean-Paul Vandewinkels store interesse, er lidt af en tilfældighed.

- Jeg skiftede job tilbage i 1991 og fik mere tid. Samtidig kom jeg med i leder- og dommerarbejdet i Slagelse Svømmeklub. Her var der et par stykker, som cyklede, og så blev jeg hevet med.

Efter nogle år, hvor han bare cyklede for sig selv eller sammen med et par kammerater, kom han med blandt motionsrytterne i Slagelse Cykle Ring. I 2005 flyttede han fra Vestsjælland, først til København og siden til Brøndby, hvor han også meldte sig ind i den lokale cykelklub.

Nogen ville mene, at det er hans opvækst i det cykelgale Belgien, der har givet pedalinteressen grobund, men det afviser Jean-Paul Vandewinkel.

- Jeg har aldrig været fanatisk cykelfan som mange andre belgiere, men jeg interesserer mig da for cykling, cykelgrej og for at vedligeholde mit cykeludstyr. Og så er cykling en god måde at holde sig i form på. Også min kone går op i projektet. Hun holder mig i ørerne, så jeg spiser det rigtige.

Netop det, at Jean-Paul Vandewinkel er belgier, får tit andre cyklister til at tro, at han har bedre forudsætninger for at cykle.

- Som belgier kan jeg godt møde den forventning, at jeg er rigtig god til at køre på brosten.

Ud over de to træningsture med Team Giv Håb ruller Jean-Paul Vandewinkel normalt af sted en tredje gang i løbet af ugen.

- Jeg har tiden nu, efter at jeg er stoppet med at arbejde. Så er det bare om at udnytte den til det, man nyder.