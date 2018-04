Hvorfor skal du gå 10.000 skridt?

At gå 10.000 skridt om dagen er egentlig blot en populær måde at sige, at du skal op af sofaen og i gang med at røre dig.

Sundhedseksperter anbefaler gang på gang, at man skal gå 10.000 skridt om dagen. Men hvorfor egentlig det?

10.000 skridt svarer til i omegnen af otte kilometer - afhængig af, hvor store skridt du tager. Og når du har gået så mange skridt, er der en vis sandsynlighed for, at du både har styrket dine muskler og knogler og øget dit kredsløb og hjerte-kar-sundhed. Specielt, hvis tempoet er af et vis niveau.

De 10.000 skridt behøver i øvrigt ikke at blive tilbagelagt i gang, de kan også løbes eller danses.

Man behøver heller ikke at tilbagelægge 10.000 skridt, hvis man i stedet laver en anden aktivitet som f.eks. at cykle eller svømme.

At gå 10.000 skridt om dagen kræver en vis indsats. De fleste af os tilbagelægger nemlig langt færre skridt.

På en almindelig arbejdsdag med bilkørsel og sofatid, kan antallet af skridt sagtens begrænse sig til de halve og selv med lidt gang til og fra tog og bus, kommer de fleste næppe meget over 6000 skridt.

Så skal du nå de 10.000 skridt, så skal du gøre noget aktivt. Du kunne f.eks. være at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger med en halv times moderat motion om dagen.

Hvis du ikke har nået at tilbagelægge 10.000 skridt, så er her et par tip til, hvordan du få indbygget skridt i din dagligdag:

1. Tag et par ture om og ned ad gangen eller trappen, når du er på arbejde. Bare for at få rørt dig og tilbagelagt nogle skridt.

2. Gå en omvej til og fra arbejde.

3. Gå en tur efter aftensmaden.

Det sker der, når du går:

Du sætter gang i lægmusker, lårmuskler, mave- og rygmuskler.

Du aktiverer dit kredsløb. Går du rask til, styrker du også din kondition.

Du styrker dig hjerte og holder dine blodårer smidige.

Du styrker din knoglemasse både ved det tryk, der opstår, når du går og hvis gåturen foregår i daglys i sommerhalvåret, hvor din hud vil optage D-vitamin.

Forbrænder du flere kalorier, end du indtager, vil du tabe dig.

Fyisk aktivitet - herunder gang - vil give dig farve i kinderne og trætte din krop, så du sandsynligvis sover bedre.

Ud over alle de fysiske fordele, vil du også psykisk have gavn af en gåtur. Du oplever farver og nye indtryk, du kan lade tankerne flyve og hjernen slappe af.

Tokyo og 10.000 skridt

At det lige netop blev 10.000 skridt, som nu er standardmålet skal findes i OL-historien. Ved OL i Tokyo i 1964 blev de første skridttællere præsenteret, og specielt et af de japanske skridttæller-producenter slog til lyd for, at man kunne tælle 10.000 skridt.

Efterfølgende har man så lavet flere forsøgt med 10.000 skridt, hvilket har vist sig at være et både realistisk og fornuftigt mål for daglig fysisk aktivitet.