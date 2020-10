Hver tredje kvinde må tage piller for at klare jobbet under menstruation

Smertestillende piller der sluges, inden arbejdsdagen går i gang, er en månedlig tilbagevendende begivenhed for mange kvinder. En rundspørge, som analysebureauet Wilke har foretaget for A4 Arbejdsliv, viser, at 35 procent af de 315 adspurgte kvinder har taget smertestillende medicin for at kunne klare arbejdsdagen, når de har menstruation.

Det overrasker ikke Axel Forman, der er professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospitals afdeling for kvindesygdomme.

- Det stemmer meget godt overens med, hvad vi ved om menstruationssmerter. Smerterne kan være meget voldsomme og ikke noget, der bare kan dækkes med varm te og hvile, siger han til A4 Arbejdsliv.

En af de kvinder, der har oplevet kraftige smerter, er den 25-årige P3-vært Maria Fantino. En gang var det så voldsomt, at hun måtte sætte sig på en stol og holde fast i bordkanten midt under en udsendelse.

- Jeg frygtede, jeg var ved at besvime. Min medvært fortalte, at jeg var helt bleg i hovedet. Ved enhver anden sygdom var jeg jo blevet sendt hjem fra arbejde med det samme, siger hun til A4 Arbejdsliv.

Nogle gange er det så slemt, at hun ud over smerter i underlivet også har kvalme og kaster op.

- Og det har jeg aldrig gjort af nogen anden type smerte, ikke engang da jeg brækkede min fod, fortæller værten fra P3-programmet Curlingklubben.

Det er ikke hver måned, at det når til opkast-stadiet. Til gengæld er det hver måned, at hun må tage de smertestillende piller Ipren sammen med Panodil Zapp, inden hun skal på arbejde.

Anette Tønnes Pedersen, der er overlæge på gynækologisk klinik på Rigshospitalet, fortæller, at menstruationssmerter kan være så stærke, at man ikke er arbejdsdygtig.

- Der er mange kvinder, der siger, at de ikke kan passe deres arbejde. Nogle gange kan smerterne være så kraftige, at de kun kan smertedækkes med morfin. Men der er også mange, der siger, at de ikke vil tage smertestillende, fordi de mener, det er usundt. Der er ikke noget i vejen for at tage smertestillende håndkøbsmedicin et par gange om måneden. Kun hvis man tager det dagligt i store doser, kan det være skadeligt, siger overlægen til A4 Arbejdsliv.