Hver femte dansker arver forhøjet kolesterol, men nu er en kur på vej

Lipoprotein(a) er særlig, fordi det niveau, man har i blodet, er genetisk bestemt og derfor ikke kan påvirkes med livsstilsændringer eller ved at tage almindelig kolesterolmedicin som for eksempel statiner.

For første gang er det lykkedes forskere at fremstille et medikament, som kan sænke niveauet af den særlige type kolesterol kaldet "lipoprotein(a)". Det skriver Politiken torsdag.

20 procent af befolkningen har det arvelige kolesterol i forhøjede og potentielt farlige mængder i blodet, og har derfor øget risiko for at få blodprop i hjertet og hjernen og for forsnævring af den hjerteklap, der fører ud til hovedpulsåren.

- Det har potentialet til at blive en kæmpe revolution det her. Det er et fremskridt, som med stor sandsynlighed vil få afgørende betydning for mange mennesker, siger professor i klinisk biokemi Børge Nordestgaard, Københavns Universitet, til Politiken.

Han er med i en international forskergruppe, der netop har fået udgivet en artikel om medicinen og dens perspektiver i det anerkendte tidsskrift New England Journal of Medicine. Deres forskning viser, at niveauet af lipoprotein(a) i blodet falder med 80 procent hos den enkelte patient, når man får en indsprøjtning en gang om måneden.

Medicinen er ikke på markedet endnu, men tanken er, at folk selv skal kunne foretage injektionen, ligesom diabetespatienter selv tager insulin.

Ifølge Børge Nordestgaard er det de færreste af os, der ved, om vi har forhøjet lipoprotein(a) i blodet eller ej. Risikoen for at få hjerte-kar-sygdomme som følge af den særlige kolesteroltype stiger, jo højere værdier der er i blodet. Personer med de fem procent højeste værdier har op til tre-fire gange øget risiko i forhold til dem, der ikke har forhøjet lipoprotein(a), forklarer Børge Nordestgaard.

Det vil sige, at et stort antal danskere er uvidende om, at de har en væsentligt forøget risiko for potentielt dødelige blodpropper og hjertesygdom, selv om de har en sund livsstil.