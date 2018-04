Hvad må du i skoven?

De spørgsmål er slet ikke så enkle at besvare, for reglerne i skovene afhænger nemlig af, hvilken type ejer skoven har: Er det statens eller kommunens skov - det vil sige en offentligt ejet skov - eller er det en privatejet skov?

"Det er vigtigt at kende reglerne, så man ikke kommer til at genere naturen, dem der ejer den eller andre naturgæster. Men også fordi man jo let kan gå glip af nogle gode oplevelser, hvis man ikke ved at man rent faktisk gerne må" siger Lars Mortensen, formand for Friluftsrådet.

Der er også forskellige regler, hvis du vil slå dig ned i skoven. I offentlige skove må du 'gøre ophold', som det hedder, hvis der er minimum 50 meter til nærmeste beboelse og driftsbygninger. I private skove skal der være 150 meter til nærmeste beboelse, og du må ikke slå dig ned uden for skovens veje og stier.

"Mange af reglerne er sund fornuft, for eksempel vil de færreste slå sig ned med madkurv tæt på privat bolig. Vi skal huske at bruge alle de muligheder, vi har i naturen. Der er så mange gode oplevelser," siger Lars Mortensen.

Hvem ejer skoven?



Når nu familien skal afsted på tur, hvordan tjekker man så lige hvem der ejer skoven?

Er man i tvivl om, hvem, der ejer skoven er der et par fif til at finde ejeren. Statens skove drives af Naturstyrelsen, og de er forsynet med rødmalede pæle, skilte og låger.

I privatejede skove ses oftere et grønt skilt med "ordensregler". Kender du naturområdets adresse kan du finde ejeren via boligejer.dk.