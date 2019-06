Husk at drikke

Det er vigtigt at drikke rigeligt med væske - specielt om sommeren, når varmen strømmer ind over landet. Men i det hele taget er væske væsentlig - også når solen ikke bager ned.

Et menneske kan leve længe uden at få mad, men uden væske, holder vi ikke mange dage. Væsken i kroppen udgør mellem 45 og 65 procent af kroppens vægt og findes i alle celler. Har du et væsketab på blot to procent, så vil din krops ydeevne falde med 20 procent.

Vejer du omkring 70 kilo, så kan du sagtens smide et kilo væske i løbet af en træningstime. Sker det, er du tæt på at nå et væsketab på to procent og dermed en væsentlig reduceret ydeevne.

1. Væsken er med til at regulere kroppen temperatur.

Når vi træner, stiger temperaturen. Normalt reguleres temperaturen ved hjælp af vores sved. Har vi for lidt væske i kroppen, er det svært at svede. Kan vi ikke svede bliver følgen en stigning i kroppens temperatur.

2. Væsken i kroppen bruges som transportmiddel.

Væsken fører energi ud i cellerne og transporterer affaldsstoffer væk igen fra disse.

3. Væsken i kroppen er med til at holde hjertet i ro.

Når vi sveder bruges noget af den væske, som findes i blodet. Får vi ikke tilført væske, så falder blodets volumen - og når det sker, skal hjertet arbejde hurtigere for at sikre, at den samme mængde blod sendes rundt i systemet.

4. Væsken er også med til at holde kroppens nerveimpulser i orden.

Fungerer nerveimpulserne ikke ordentlig, får musklerne problemer med at trække sig sammen og vi dårligere til at koordinere vores bevægelser.

Drik før du føler tørst

Du skal huske at drikke, inden du begynder at føle dig tørstig. Føler du først tørst, så er du allerede i væskeunderskud.

Du skal faktisk begynde at drikke, før du går i gang med din træning - og så løbende drikke undervejs. Også når træningspasset er afsluttet, skal du sørge for at få rigelig indenbords.

Det er egentlig ikke særlig svært at tjekke, om du får væske nok. Kig blot en gang på din urin. Er den klar og lysegul, så er din væskebalance i orden. Er den mørk, så kan du godt begynde at drikke.

Du kan også få en idé om, hvor meget du smider under træning ved at bestige en vægt før og efter træning. Og så lige huske at modregne, hvis du faktisk har indtaget væske i løbet af træningstiden.

Kostens betydning

Din kost har også væsentlig indflydelse på, hvor stort et behov du har for at drikke. Spiser du megen frugt, så er dit behov mindre, fordi der er en masse vand i frugt. Spiser du til gengæld en kost, som indeholder mange fibre, så kræver den endnu mere væske, fordi fibrene binder vandet til sig.