Hold din hjerne sund og forebyg demens

Vidste du, at du har mulighed for at forebygge demens? En række forskningsresultater viser, at en ud af tre personer kan forebygge demens, hvis man ændrer sin livsstil.

Det skriver Alzheimerforeningen, som har lavet en ny test, hvorigennem du har mulighed for at finde ud af, hvor lige netop du skal sætte ind for at holde din hjerne sund og mindske din risiko for at udvikle demens.

I testen bliver du spurgt ind til en række oplysninger og vaner, og ud fra dine svar får du lavet en personlig risikoprofil, der fortæller dig, hvor du allerede gør det godt, og hvor du kan sætte ind og forbedre din hjernesundhed.