Hjemmetræning: Hiv i elastikken

Coronakrisen har ramt fitness-centre og udendørs træningsarealer. Myndighedernes melding er, at de skal holde lukket frem til efter påske. Men det skal altså ikke afholde dig fra at få sved på panden eller holde dig i form.

Du må - trods myndighedernes restriktioner om, hvor mange vi må samles - fortsat godt bevæge dig ud i naturen, så længe du husker at holde behørig afstand til dine medmennesker.

Foretrækker du at træne hjemme på stuegulvet, så er der rige muligheder for masser af styrkeøvelser.

De fleste hjemmeøvelser kræver som sådan ikke store eller mange træningsredskaber. Et redskab kan du dog med fordel anskaffe dig. Det er en træningselastik.

En træningselastik fylder ikke meget, og du kan bruge den hjemme som ude. Elastikken kan bare være et gummibånd, men også en elastik, som både er forsynet med håndtag og en strop, som kan hæftes fast.

Der er masser af steder, hvor du kan købe træningselatikker, så tjek internettet og se, hvad der passer til dit behov. Du skal være opmærksom på, at elastikkerne fås i forskellige niveauer. Nogle er inddelt i farve efter hvor svære de er at trække, andre i kategorier som let, middelsvær og svær.

Sværhedsgraden på en træningselastik kan altid justeres ved at holde længere inde eller ude på elastikken.