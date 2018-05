Her kan du bade nøgen

Se billedserie Foto: Shutterstock

Lev sundt - 20. maj 2018 kl. 12:17 Af Søren Arildsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du lyst til at hoppe i vandet uden badetøj? Det må du godt stort set alle strande i Danmark.

Men det kan være en svær beslutning at være den første, der smider tøjet på en strand. Du er måske usikker og vil ikke genere nogen. Et godt udgangspunkt for at bade nøgen og dermed føle, sol, vind og vand på hele kroppen er at drage afsted til en af de strande, hvor der er tradition for nøgenbadning. På nedenstående kort kan du se, om der er en strand i nærheden af dig her på Sjælland, hvor der normalt er nøgenbadning. Informationerne er hentet fra hjemmesiden standguide.dk, som hører under foreningen Danske Naturister. hjemmesiden opdateres løbende med informationer om nøgenbadestrande.

Gode råd til opførsel på en nøgenbadestrand: Selv om du opholder dig på en nøgenbadestrand så gælder selvfølgelig de samme normer, som på en strand, hvor badetøjet bliver på. Naturistforeningen har følgende råd: - Opfør dig hensynsfuldt og respekter andre. - Hold hensynsfuld afstand til påklædte badegæster. - Opfør dig så dine hensigter ikke kan misforståes. Tænk på at nogle nøgenbadere kan være følsomme overfor at føle sig gloet på. - At være nøgen på stranden er ikke en accept af at blive gloet på, blive udsat for andres seksualitet eller få seksuelle tilbud. - Du er gået forkert, hvis du er kommet for at glo på nøgne mennesker eller har seksuelle hensigter.

Forebyg chikane på stranden På nogle nøgenbadestrande kan man komme ud for personer, som har misforstået nøgenbadning eller bare mangler almindelig respekt for andre. Her er et par gode råd til, hvordan du kan forebygge at blive chikaneret på stranden:

Find sammen med andre naturister på stranden - det giver fællesskab og tryghed. Naturister er almindeligvis sociale mennesker og sætter pris på selskab.

Du har krav på samme hensyn og respekt fra andre, som på enhver anden badestrand. Find dig ikke i mere, fordi du er på en nøgenbadestrand.

Lyt til dig selv og hold dig ikke tilbage fra at sige fra overfor personer, du føler dig generet eller krænket af.

Konfrontér generende personer med hvilket indtryk de giver.

Lurere forsvinder som regel når de konfronteres med at de er opdaget.

Anmeld blotteri og blufærdighedskrænkelse til politiet. læs mere på strandguide.dk og Danske Naturister