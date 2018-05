Se billedserie I Veteranhaven arbejder de hele tiden på nye projekter - og her er haven blot et middel. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Have hjælper veteraner videre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Have hjælper veteraner videre

Lev sundt - 31. maj 2018 kl. 09:00 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En krop i konstant beredskab. Freden får aldrig lagt sig, og nætterne bliver længere - søvnløse. Det kan være følgesymptomer, som nogle veteraner må leve med, når de træder ud af militæret.

En af de veteraner, som selv har haft problemerne tæt inde på livet, er ejer af Veteranhaven i Slots Bjergby, Rene Pamperin.

Han er krigsveteran og lider af posttraumatisk stress, men er kommet så langt med sig selv, at han nu hjælper andre veteraner.

I 2013 startede han foreningen VeteranHaven, og han har viet sit arbejdsliv til at hjælpe andre i samme situation.

- I VeteranHaven er haven blot et middel til at nå målet - nemlig at få veteranerne tilbage til livet. For mig har havearbejdet vist sig at være rigtig sundt, og det at arbejde udenfor er godt for mange veteraner, fortæller leder af VeteranHaven, Rene Pamperin.

Han har tidligere været officer i hæren og var udsendt til Helmand i Afghanistan på Hold 1, Hold 2 - og lidt af Hold 3 som chef.

»Mennesker er forskellige«

På de godt seks tønder land i Slots Bjergby er der rig mulighed for få beskidte hænder og frisk luft til hovedet. Tilbuddet er frivilligt, og det er veteranerne selv, der tager initiativ til at komme i forløb i VeteranHaven. Men det er vigtigt, at det sker i et tempo, der passer vedkommende.

- Vi er meget opmærksomme på, at der er forskel på, hvor meget veteranerne kan arbejde, og hvad de magter, når de kommer i forløb. Nogle kan arbejde 15-20 timer og ugen, mens andre måske kun kan arbejde 5-10 timer, siger Rene Pamperin.

Arbejdet i VeteranHaven foregår på en overenskomst, og foreningen er på social- økonomiske præmisser, hvorfor alt overskuddet bliver geninvesteret i haven og veteranerne.

Et princip, der flugter med værdierne i den frodige have.

Mætter sanserne

En af grundtankerne med haven er, at det skal være med til at mætte sanserne, og hjælpe sårbare og udsatte mennesker med at finde tilbage til tilværelsen. Og samtidig giver det veteranerne en mulighed for at være sammen med ligesindede.

- Det kræver mod at række ud til andre og bede om hjælp, og det er derfor vigtigt med en forening, hvor det er muligt at snakke med ligesindede, og man kan være her på sine egne præmisser, lyder det fra lederen.

For nyligt indledte VeteranHaven et samarbejde med Sund&Bælt, hvor flere veteraner skal være med til at vedligeholde Sprogø.

Og de projekter håber de i haven, der kommer flere af i fremtiden.

- For nogle af dem, der er i haven, er det rigtig godt at komme ud fra haven og tættere på arbejdsmarkedet, så vi arbejder også på at få samarbejdsaftaler med virksomheder, der kan bruges vores hjælp og arbejdskraft, for det betyder utrolig meget - for alle mennesker - at have noget at stå op til, siger Rene Pamperin.