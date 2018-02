Se billedserie Sundhedssporene er markeret med grønne tavler med røde pile. Foto: Søren Arildsen

Har du prøvet et sundhedsspor

19. februar 2018

Har du lyst til at se, hvor god en kondition, du er i. Det har du mulighed for at tjekke på et såkaldt sundhedsspor. Sundhedsspor er udlagt over hele Danmark. Et sundhedsspor er en afmærket naturrute på mellem en og to en halv kilometer, som du kan gå eller løbe på tid. Ved ruterne er der sat tavler op, som viser BMI og kondital, så du kan aflæse, hvor god din kondition er.

Tavlerne ved sundhedssporene er unikke for det spor, de er opsat ved. Udregningerne er tilpasset længden af sporet, terræn og stiforhold. Sundhedssporene er etableret af Naturstyrelsen med støtte fra Trygfonden.

Sådan bruger du sundhedssporet: 1. Varm op

Varm op i 5-10 minutter med rask gang eller løb. 2. Gå eller løb sundhedssporet

GÅ ruten, hvis du ikke er vant til at løbe. Gå så hurtigt, du kan, og sving med armene.

LØB ruten, hvis du er vant til at løbetræne. Ved løb skal du ikke løbe alt hvad du kan, men i stedet holde et tempo som opleves noget anstrengende (ideelt set, skal du give dig 80 %).

HUSK AT TAGE TID 3. Aflæs dit kondital

Nu kan du aflæse dit kondital på de tavler, der står ved målstregen. Du finder først dit BMI-tal i den ene tabel, og bagefter finder du din konditabel for gang eller løb, alder og køn. Her kan du aflæse dit kondital - ud fra dit BMI og den tid, det tog dig at gå eller løbe ruten. Jo højere dit kondital er, des bedre kondition har du. Naturstyrelsen samarbejder med den svenske hjemmeside hälsosparet.se. Her kan du oprette en brugerprofil og gemme dine resultater fra sundhedssporet. På den måde kan du følge din udvikling over tid. Du kan også indtaste oplysninger om, hvordan du ellers får motion i hverdagen - f.eks. hundeluftning eller cykling og få vurderet, om du bevæger dig nok. Og du kan lægge dit eget træningsprogram. Eksempler på de tavler, der er opsat ved et sundhedsspor: Sundhedssporet i St. Dyrehave

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Tavle1NSTdesignStdyrehaveinfo10feb12.pdf

Se kondital for børn og unge

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Tavle2NSTdesignStdyrehavebrn10feb12.pdf Se kondital for voksne http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Tavle3NSTdesignStdyrehavevoksne10feb12.pdf

Her er der sundhedsspor: Både tavle og mulighed for internetregistrering: Korsør

Slagelse

Skælskør

Dalmose

Hyllinge

Herlufsholm

Vridløse Statsskov

Fjenneslev

Hårlev byskov

Viby Sjælland

Jakobskirken - Østervangsskolen/Roskilde

Hedegårdene/Roskilde

Gulddysseskoven/Gundsømagle

Jyllinge

Grønnehave Skov/Odsherred

Ullerup/Halsnæs

Melby Overdrev/Halsnæs

Arresødal Skov/Halsnæs

Tisvilde Hegn, Gribskov

Valby Hegn/Helsinge

Aggebo og Græsted Hegn/Gribskov

Skovskolen, Nødebo

Tyske Plantage/Hillerød

Præstevang/Hillerød

St. Dyrehave/Hillerød

Teglstrup Hegn/Helsingør

Egebæks Vang/Helsingør

Krogerupskoven/Fredensborg

Herstedhøje/Albertslund Kun tavle: Høng/Kalundborg

Munkesøen/Kalundborg

Farum/Furesø

Hareskoven/Furesø

Albertslunds Stadion

Stege Skov En af Naturstyrelsen opgaver er at tilbyde natur- og friluftsoplevelser og inspirere til fysisk aktivitet i naturen for at fremme folkesundheden.

Sundhedssporene er bare et af disse tilbud.

