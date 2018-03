Se billedserie Jesper Adler er stolt af sine dyrs trivsel. Foto: Peter Andersen

Gris med god samvittighed

23. marts 2018

De små grise løber i fuld galop over folden, mens de store søer i ro og mag holder et vågent øje med ungerne. En traktor kører rundt og poster vand i huller i folden. Grisene følger efter traktoren. De drikker af vandet. En enkelt so lægger sig ned i en vandpyt og grynter højt af velbehag, mens hun misser op mod solen. Det er næsten forår.

- Når man ser sådan en flok veltilfredse grise, kan man godt undre sig over, at det kun er tre procent af Danmarks befolkning, som foretrækker økologisk svinekød, siger Jesper Adler.

Han har været landmand siden 1982, men der skulle gå 20 år, før han i 2007 sendte grisene ud af stalden og lagde om til økologisk svineproduktion.

- Som konventionel landmand handlede det primært om at øge produktionen, fortæller Jesper Adler.

Hans gamle morfar var også landmand, og ikke ubetinget begejstret for den effektive måde at drive landbrug på.

- Min morfar voksede op under fattige kår i en tid, hvor man som landmand sad en helt nat i stalden og vågede over en so, når hun skulle have smågrise. Han så, hvordan mine søer var bundet op i stalde og stod og gloede ind i væggen døgnet rundt.

- Hvad skal soen bruge sit hoved til? spurgte morfaren, som mente, soen var et klogt dyr.

Det gav stof til eftertanke.

- Jeg var nødt til at drive landbrug uden giftstoffer og med større respekt for dyrene. Det har jeg ikke fortrudt. Jeg er stolt af mine grises trivsel, siger Jesper Adler.

Han er dog ikke i tvivl om, at det er meget mere besværligt at være økologisk landmand.

- Det er altid lettere at lade være. Vi bruger for eksempel 300 tons halm til grisene om året. Grise elsker at rode i halm og putte sig i det. Men halm er bøvlet i gylleproduktionen, siger Jesper Adler.

En konventionel landmand får 11 kroner per kilo slagtesvin. Den økologiske landmand får 28 kroner. Der produceres mellem 3400 og 3500 slagtesvin på gården om året.

- Jeg havde aldrig set en so springe rundt og lege, før jeg blev økologisk landmand. Økologiske grise genfinder deres ur- instinkter, siger han.

Jesper Adler er en af de få svineavlere, som bedøver de små orner, inden de kastreres.

- Vi fik en svensk dyrlæge ned og undervise os. Du bedøver jo også en hund, hvis den skal kastreres, siger Jesper Adler.

Grisene på Gelstrupgaard får heller ikke kuperet haler.

- Vi giver dyrene lidt ekstra plads. Til gengæld har vi færre halebid, end der er i de konventionelle stalde, hvor grisene har fået halerne kuperet, siger Jesper Adler.

Som noget nyt har han fået en gårdbutik på gården på Egebjergvej ved Nykøbing Sjælland, hvor han sælger en del af kødet. Fire store kummefrysere med høflig selvbetjening.

- Jeg sælger for godt 150.000 om året. Men størsteparten af det kød, jeg producerer, sælges gennem andelsbevægelsen Friland Jylland og eksporteres til Tyskland og Frankrig. Jeg synes, det ville give bedre mening, hvis danskerne ville købe mit kød. Det handler om at vise dyrene og miljøet respekt, og det er der desværre ikke mange forbrugere, som vil betale for. De vil hellere have en dyr Mercedes, siger Jesper Adler.

Økologi handler for ham mere om livsholdning end om kødkvalitet.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at kødet fra mine grise smager bedre, end det fra konventionelle grise gør. Jeg kan se det på strukturen og kødets farve, men jeg tror ikke, der er en forskel i smagen. Så når økologisk kød smager bedre, er det fordi, jeg har bedre samvittighed ved at spise det, siger Jesper Adler.