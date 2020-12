Fra du fylder 30 år begynder din krop at miste muskelstyrke og muskelmasse. Derfor er det vigtigt, at du vedligeholder din krop ved at løfte vægte.

Grib vægten hvis du vil have en stærk alderdom

Vil du gerne have en alderdom, hvor det ikke er kroppens skavanker, der kommer til at styre dit liv, så er det en god idé snarest muligt at begynde at styrketræne dine muskler.

Fra du fylder 30 år begynder din krop at miste muskelstyrke og muskelmasse. Det er en naturlig udvikling, at kroppens mange tusind muskelfibre i takt med alderen bliver mindre - og at nogle helt forsvinder. Den proces kaldes muskelaldring.

Gør du intet for undervejs i livet at styrke dine muskler, så vil du gradvis blive mere og mere svag. I starten kan du næsten ikke mærke en forskel, men fra du passerer de 65 år, sker der en mærkbar nedgang. Herefter taber du 1-2 procent af din muskelmasse årligt. Og når du så fejrer din 80 års fødselsdag, har du mistet omkring en tredjedel af den muskelstyrke, du havde 50 år tidligere.

Tab af en så stor mængde muskelstyrke betyder, at du kan få svært ved at udføre helt dagligdags ting som at rejse dig fra en stol, gå op ad trappen eller bære dine indkøbsposer hjem fra supermarkedet.

Hvor gerne du end vil, så kan du ikke stoppe nedbrydringsprocessen i kroppen. Men du kan sænke tempoet. Det sker ved at styrketræne.