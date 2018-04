Se billedserie Morten Phillipsen giver gode råd til at gøre cyklen forårsklar. Foto: Anders Ole Olsen

Gør din cykel klar til sæsonstart

Lev sundt - 06. april 2018 kl. 11:30 Af Katrine Thorlund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Morten Phillipsen har gennem 10 år rejst rundt til utallige cykelløb som

mekaniker for landsholdet i landevejscykling. Her giver han seks gode råd til ting, du selv kan lave på din cykel, og de ting du skal gemme til din cykelhandler. Rens kæden helt i bund med et affedtningsmiddel fra cykelhandleren. Du kan børste det på med en pensel og skylle det af med vand bagefter.

Tør kædej godt af og smør den med olie - også fra cykelhandleren.

Dryp olien på indensiden af baghjulets kæde, tæt på tandhjulet. På den måde trækker kæden olien rundt og smører alle tandhjul.

Drej pedalerne fremad, som når man træder i dem, ellers drypper olien af, inden den når tandhjulet.

Lad olien tørre ind og tør af med let hånd, som den ikke stør og drypper.

Smøring af cykeldel Det er vigtigt at smøre bolte, skruer, saddel og andre ting, der er skruet fast, med en tynd olie. Den tynde olie kan bedre trænge ind i kanterne.

Hvis cyklen knirker eller bremserne ikke bevæger sig så godt, vil det hjælpe at smøre.

Der hvor man spænder styret fast, der skal ikke bevæge sig, men bevægelige dele som pedaler; de har godt af en klat olie.

Man behøver ikke at smøre mere end en gang om året. Men gør det inden sæsonstart.

bremser Bremseklodserne skal være rene og sidde ud for fælgen, så de bremser der, hvor de skal. De må ikke ramme dækket.

Man kan godt opdage, at der kommer lidt kant på klodsen, ligesom en høvlet ost. Man kan gøre dem lige igen ved at bruge en fil eller en hobbykniv. På den måde er man sikker på, de tager ordentlig fat.

Der sidder en sikkerhedsskrue, som sikrer, at du ikke slider klodsen for langt ned. Den vil du høre ramme fælgen, hvis dine bremseklodser er slidt ned.

Inden du kører så løft cyklen, drej hjulet og tjek, at de bremser, som de skal.

Tjek dine dæk Dækkene må ikke være for gamle og møre, der må ikke være revner i, og de må ikke være slidt igennem, for så skal de skiftes.

Tør dækket af med en klud, rens dækket for småsten og brug gerne en lille skruetrækker til at vippe sten ud af sporet. Når man har fjernet en sten, kan der være efterladt et lille hul i gummiet. Ved at dække hullet med lidt superlim bliver dækket helt igen.

Pump dækket og kontroller, at det har det rigtige tryk. Vælg en cykelpumpe, som kan måle trykket. Det skal ligge mellem syv og otte bar. Cykeldæk ruller bare bedre med det rigtige tryk.

Tjek trykket ofte, da dækket sagtens kan stå og tabe luft.

Justér dine gear Hæng din cykel op. Kør hjulet op og prøv at skifte gear. Hvis det kører fint og klikker pænt fra tandhjul til tandhjul, skal man ikke gøre noget. Men hvis det skratter ved gearskift, så skal gearet passes til.

Har cyklen svært ved at komme op i gear, skal man skrue mod uret på den lille skrue ved tandhjulene på baghjulet for på den måde at få strammet kablet.

Hvis det er svært at skifte ned i gear, skal man skrue skruen med uret.

Du skal nøjes med at dreje en halv omgang ad gangen.

Gå til cykelhandleren Er du ikke en ørn til at justere din cykel, er det en god idé at gå en tur til cykelhandleren. Han justerer gerne for dig.

Hvis der er tale om lidt mere avancerede ting som skift af pedaler, udskiftning af styrbånd eller kabler, krank eller tandhjul, er det også en god idé at få hjælp hos en professionel.

Spænd efter Inden du slipper cyklen fri, så tjek den lige igennem og spænd alle skruer efter.