Det er godt for den mentale sundhed at have fællesskaber og relationer til familie og venner. Og godt at engagere sig i aktiviteter.

Godt netværk sikrer langt liv

Vil du gerne leve længe og have et godt liv, så er det vigtigt, at du har nogle gode sociale relationer. Så hold fast i dine venner og din familie. Det hjælper også at have et netværk i en forening eller et interessefællesskab. Desuden vil det være en god idé at få et kæledyr.

Det viser flere undersøgelser om, hvor længe og hvordan mennesker lever. Men for cirka 50.000 ældre i Danmark er følelsen af ensomhed en del af hverdagen. Det skriver Ældre Sagen.

Foreningen opfordrer til at tænke på tre bogstaver - ABC. De står for Active – Belong - Commit. Oversat betyder det populært sagt:

A - Gør noget aktivt

B - Gør noget sammen

C - Gør noget meningsfuldt

Så længe du arbejder, har du et netværk. Men hvad med den dag, hvor du ikke længere skal på arbejde, så kan relationerne falde væk, hvis du ikke på forhånd har sikret at pleje et netværk uden for arbejdspladsen.

Jo mere du er engageret og aktiv, jo mere oplever du, at du har et godt liv.

Kilde: Ældre Sagen