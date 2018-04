Gen bag den søde tand forbundet med mindre kropsfedt

Sidste år fandt forskere fra Københavns Universitet ud af, at særligt stor sukkertrang kan være bestemt af en genetisk variation. Nu har forskerne i samarbejde med en engelsk gruppe fundet ud af, at mennesker med denne genetiske disposition for en sød tand typisk har mindre fedt i kroppen. Det fortæller Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Det er lidt af en overraskelse for forskerne, der sidste år fandt ud af, at netop denne genændring (gen-variation af FGF21) kunne være en af forklaringerne på hang til søde sager. Mennesker med denne ændring spiser mere sukker end andre.

”Det går lidt imod almindelig intuition, at mennesker, der spiser mere sukker, skulle have mindre kropsfedt. Men man skal huske, at vi kun undersøger denne specifikke genændring og forsøger at finde sammenhænge i forhold til kroppen. Dette er kun en lille brik i puslespillet der beskriver sammenhængen mellem kost og sukkerindtag og risikoen for fedme og diabetes,” fortæller en af forskerne bag studiet, Niels Grarup, lektor på Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.

Højere blodtryk og mere æbleform

Det er da heller ikke kun positive effekter, der bliver associeret med genændringen i den nye forskning. Genændringen hænger sammen med lidt højere blodtryk og mere fedt omkring taljen end hofterne – altså mere ”æbleform”.

Studiet er et internationalt samarbejde med forskere på University of Exeter Medical School i spidsen, og det er netop udkommet i det videnskabelige tidsskrift Cell Reports.

Det er store datamængder, der danner grundlag for forskernes konklusioner. De har undersøgt helbredsinformationer fra mere end 450.000 mennesker, der har indvilliget i at få dem registreret i den engelske UK Biobank. Det inkluderer blandt andet blodprøver, spørgeskema om kost og genetisk data.

”Når vi har så mange mennesker med i undersøgelsen, så giver det konklusionerne en vis stor robusthed. Selvom der kun er lille forskel i mængden af kropsfedt eller i blodtryksniveauet afhængig af, om man har denne genændring, så er vi meget sikre på resultaterne. Omkring 20 procent af den europæiske befolkning har denne genetiske disponering,” siger Niels Grarup.

Potentielt mål for lægemidler

Den nye viden om folk med den ’genetisk søde tand’ er primært vigtig for potentiel udvikling af lægemidler og fremtidig forskning. Der forskes nemlig i, om man med lægemidler kan ramme eller erstatte FGF21 i forhold til behandling af fedme og diabetes.

”På grund af sammenhængen til sukker, er det klart, at FGF21 udgør et potentielt mål for behandling af eksempelvis fedme og diabetes. Denne forskning kan gøre os klogere på de underliggende mekanismer for hormonet og forudsige, hvilke virkninger og bivirkninger det vil have,” siger Niels Grarup.