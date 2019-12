Frygter du julens kalorie-boom

Frygter du julens kalorie-boom og madorgier? Og er du allerede nu tynget af tanker om, hvordan du skal komme gennem julemåneden uden at det helt stikker af for dig med alt for meget mad?

Hvis du træder et skridt tilbage og ser på det store billede, så er det vel blot 2-3 dage, at du spiser mere end du plejer. Og 3 dage ud af 31 er faktisk ikke ret meget. For hvis du tager sunde valg de øvrige 28, vil du næppe kunne se de helt store forandringer på vægten 1. januar.

- Spis lidt af det hele, men lade være med at overspise- Har du spist for meget den ene dag, så hold lidt igen dagen efter- Gå en ekstra tur- Slap af og nyd samværet og traditionerne med familie og venner- Sæt tempoet ned og lad batterierne op

Nyd julen - også maden

Mange, der sætter begrænsninger op for sig selv, har alligevel svært ved helt at undgå det "forbudte". Specielt i en periode, hvor det handler om at være social og hygge med familie og venner.

Siger du hele tiden nej til dig selv, kan du komme ud for at opleve en modreaktion. I stedet for at nyde én portion tager spiseriet måske overhånd. En portion bliver pludselig til fem portioner. Og så sidder du tilbage med en dårlig samvittighed.

I stedet er det meget bedre, at du beslutter dig for at tage lidt af al det gode.

I den sidste ende handler det nemlig ikke om, hvorvidt du har spist fedt, kulhydrater eller protein, men om du har fyldt din krop med flere kalorier, end du har forbrændt.

I øvrigt viser flere studier at socialt samvær er med til at booste den mentale sundhed, hvilket er en beskyttelse mod både fysisk og psykisk sygdom.

Og hvad kan være mere socialt end julen med dens traditioner og fællesskab.