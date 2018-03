Forskere: Højt niveau af det gode kolesterol giver overdødelighed

HDL står for Høj-Densitets Lipoprotein, og har af mange været kendt som det gode eller herlige kolesterol. Det er de mindste af lipoproteinerne i blodet, og dannes som partikler i leveren samt i blodet. De udgør mellem 20 og 25 procent af kolesterolet i plasmaet.





I mange år har vi troet, at jo mere af det gode (herlige) kolesterol, vi havde i blodet jo bedre var det. Men nu viser ny forskning fra Københavns Universitet, at for meget af det "gode kolesterol" (HDL) faktisk kan være farligt.

Mennesker med ekstremt høje niveauer af HDL i blodet har over 65 procent højere dødelighed end mennesker med et almindeligt HDL-niveau, skriver Københavns Universitet.

For mænd med ekstremt høje niveauer var denne dødelighed 106 procent højere end normalgruppen. For kvinder med ekstremt høje niveauer var dødeligheden 68 procent højere.

”Dette resultat ændrer radikalt på, hvordan vi forstår det såkaldt ”herlige” kolesterol. Læger som jeg selv har været vant til at sige til lykke til de patienter, der havde et meget højt niveau af HDL i blodet. Men det skal vi jo ikke længere, for der er en markant overdødelighed, som vi kan vise i dette studie,” siger en af forfatterne til studiet, Børge Nordestgaard, professor på Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet.

Data fra over 10.000 dødsfald

Forskerne har regnet på data for 116.000 personer fra Østerbro-undersøgelsen og Herlev-Østerbro-undersøgelsen og sammenkørt med data om dødsfald fra CPR-registeret. De har fulgt personerne i gennemsnitligt 6 år, og de har taget udgangspunkt i lidt over 10.500 dødsfald.

Ud fra disse dødsfald samt helbredsoplysninger om personerne kunne forskerne regne dødeligheden ud. Her viste det sig, at mænd med et ekstremt højt niveau af HDL i blodet havde en 106 procent højere dødelighed end mænd med et normalt HDL-niveau. Hos kvinderne havde de med et ekstremt højt niveau af HDL 68 procent højere dødelighed end normalgruppen. Derudover havde mænd i den næste gruppe med meget høje niveauer også 36 procent højere dødelighed.

0,4 procent af mændene og 0,3 procent af kvinderne i undersøgelsen havde et ekstremt højt niveau af HDL i blodet, og derudover havde 1,9 procent af mændene meget højt niveau.

Mindst dødelighed i mellemniveauet

Studiet finder også en stor overdødelighed for mennesker med ekstremt lave niveauer af HDL i blodet. Den laveste dødelighed havde de folk, som havde et mellemniveau af HDL i blodet. For mænd var dette niveau 1,9 mmol/L. For kvinder var det 2,4 mmol/L.

Tidligere har amerikanske undersøgelser vist lignende sammenhænge med det gode kolesterol og overdødelighed blandt specifikke befolkningsgrupper, men det er første gang, man påviser overdødeligheden i den almindelige befolkning.

Kig hellere på LDL og triglycerider

Fremadrettet håber professor Børge Nordestgaard, der også arbejder som overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital, at resultaterne kan ændre vores opfattelse af HDL.

”Det ser ud til, at vi både i forskningen, på hospitalerne og hos den praktiserende læge skal fjerne fokus fra HDL som en vigtig sundhedsindikator. Det er de mindste lipoproteiner i blodet, og i stedet skal vi måske undersøge nogle af de større. For eksempel er det nok bedre indikatorer for sundheden at kigge på triglyceridniveauet i blodet og LDL, det ”lede kolesterol”,” forklarer han.