For lidt frisk luft og for mange iPads: Unge spiser mange hovedpinepiller

Som den første region er Region Nordjylland ved at lave en børnesundhedsprofil. I løbet af efteråret 2017 blev der indsamlet data via spørgeskemaer til forældre og udvalgte klassetrin. Her svarer 41 procent af de piger, der går i 8. klasse, som har deltaget i undersøgelsen, at de har taget smertestillende medicin mindst én gang inden for de sidste fjorten dage.

Det er bekymrende, lyder det fra Mette Binderup, som er medlem af børne- og familieudvalget i Mariagerfjord Kommune:

- Det er et højt tal for både voksne og unge. Så ofte skal man ikke tage smertestillende medicin.

Socialdemokratiets sundhedsordfører i Folketinget, nordjyske Flemming Møller Mortensen, mener umiddelbart, at det lyder af meget, når fire ud af ti piger i ottende klasse ofte tager smertestillende medicin.

- Smertestillende medicin er godt, når det bliver brugt rigtigt. Tallene er da et signal om, at her er måske noget, man bør se nøjere på - også på landsplan, siger han til DR P4 Nordjylland.

For ifølge Flemming Møller Mortensen er spørgsmålet:

Hvorfor tager pigerne smertestillende medicin?



Ifølge undersøgelsen tager pigerne langt oftere smertestillende medicin, end drengene gør. 23 procent af drengene i 8. klasse svarer, at de har taget smertestillende medicin inden for de sidste fjorten dage.

Det kan både skyldes, at pigerne omkring den alder får menstruation - men det kan også være et tegn på, at pigerne mistrives, siger Mette Binderup fra Mariagerfjord Kommune.

- Vi ved, at mange fysiske symptomer kan være psykisk betinget. Det kunne også være en af årsagerne, man kunne kigge nærmere på.

Speciallæge Olav Bennedbæk fra Børneklinikken i Aalborg forsker i hovedpine hos skolebørn.

Han siger, at forbruget af smertestillende medicin også er højt hos drengene. Omend færre drenge end piger tager medicin.

- Pigerne tager pillerne, fordi de har ondt i psyken eller ondt i hovedet. Drengene, hvis de har slået sig, lyder den korte forklaring fra Olav Bennedbæk.

- Det er stadig nemt at få hovedpinepillerne. Enten hos sine forældre eller hos købmanden. Mange skoler har et lager, så velmenende lærere kan udlevere piller til dem.

Blandt mange årsager til de unges hovedpine peger Olav Bennedbæk på det, han kalder Ipad-syndromet samt D-vitaminmangel.

- Det at se på en Ipad kan give smerter fra ryg og nakke samt hovedpine. Men noget overraskende kan også D-vitaminmangel give hovedpine, siger Olav Bennedbæk til DR P4 Nordjylland.

Han peger i den forbindelse på, at vi lever i et klima, der inviterer til at opholde sig inden døre.

- Og selv om det lyder trivielt, så er der altså mange, der får hovedpine af for lidt frisk luft og for dårlig kost, påpeger Olav Bennebæk.