Firmaidræt tilbyder ti minutters kollega-motion online

- Vi garanterer, at du får smil på læben, sved på panden og et boost til, at du snildt klarer resten af hjemmearbejdsdagen, skriver firmaidrætten.

Klokken 12.20 på hverdage sender firmaidrætten via dets facebook side ti minutters motion, som alle kan være med til. Her får man rørt musklerne i skuldre, nakke og ryg og pulsen lidt op.

Det er ikke nødvendigt at klæde om, og du får ikke brug for nogen remedier.

- Vi er på et plan, hvor alle kan være med. Så del gerne budskabet i kollegaflokken og spørg hellere chefen om lov. Dyrk sammenholdet online og styrk fællesskabet sammen med os i firmaidrætten," siger Mette Mandrup, generalsekretær i Dansk Firmaidrætsforbund.

- Selv om vi ikke længere i fællesskab kan bevæge os, så er behovet for at få rørt sig ikke forsvundet.

I denne tid er det blot vigtigere end nogensinde før, at vi dyrker sammenholdet hver for sig, understreger Mette Mandrup.