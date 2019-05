Farlig snus breder sig blandt unge

Den kønne unge pige i toget skruede låget af snusdåsen udtog et lille stykke og proppede det op under overlæben. Dermed kom hun med i statistikken over unge, som tager snus...

Kræftens Bekæmpelse oplyser samtidig, at brugen af snus blandt unge er stigende.

En undersøgelse i 2017 foretaget af Danmarks Radio blandt gymnasieelever viser, at 12 procent af drengene bruger snus en eller flere gange om ugen, og ud af 2300 gymnasieelever har 72 procent af drengene og 47 procent af pigerne prøvet at tage snus.

Blandt fagpersonale på flere grundskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser har der de seneste år været en oplevelse af, at unge i stigende grad bruger snus. Tilsvarende har nogle idrætsforeninger erfaret et tiltagende brug af snus blandt unge, skriver Kræftens Bekæmpelse.

Snus ødelægger tænder og mund

Snusen sidder længe i munden, og det får konsekvenser. Ifølge en rundspørge foretaget af Tandlægeforeningen blandt 527 tandlæger, har 4 ud af 10 tandlæger haft patienter med skader i mundhulen, der er relateret til brugen af snus. Det drejer sig hovedsaligt om slimhindeforandringer og tandkød, der trækker sig tilbage. Derudover viser samme rundspørge, at en tredjedel af tandlægerne har haft patienter med misfarvninger på tænderne, der skyldes snus. Det skriver Sygeforsikringen Danmark.

Snus kan give kræft

Snus indeholder en lang række skadelige stoffer, som øger risikoen for at dø af blodprop i hjertet og hjernen og som kan forårsage mundhulekræft, spiserørskræft og bugspytkirtelkræft. Undersøgelser har vist, at snus indeholder omkring 30 forskellige kræftfremkaldende stoffer.

Nikotinen i snus er stærkt afhængighedsskabende.

Snus findes i mange forskellige former, og det er derfor svært at sige, hvad der er i de forskellige typer. Men generelt set er der fundet omkring 30 kræftfremkaldende stoffer i snus.

Fakta om snus:

- Snus er en form for røgfri tobak, som man ikke ryger, men i stedet putter op under overlæben.

- Snus indeholder nikotin. Nikotinen og de andre stoffer kommer fra snusen ud i spyttet og trænger gennem slimhinderne ind i blodet, hvor det føres til hjernen og resten af kroppen.

- Snus er forbudt at sælge i Danmark, men der er alligevel unge, som bruger snus. Ifølge en dokumentar fra Danmarks Radio sælges snus typisk "under disken" i kiosker og på tankstationer. Til gengæld er det lovligt at købe i Sverige.

- Snus findes med mange forskellige smage, som kan virke tiltrækkende på børn og unge. Unge bruger snus med blandt andet smag af hyldeblomst, vanilje og frugt.

- I modsætning til snus er det lovligt at købe tyggetobak, hvis du er over 18 år. Tyggetobak er næsten det samme, tobakken er bare i lidt større stykker inde i posen. For det meste kalder folk det bare snus, da det kan være svært at se forskellen.

