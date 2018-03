Får du nok D-vitamin?

Siden "Videnskab.dk" har spurgt Professor Inge Tetens fra DTU Fødevareinstituttet, om det vil være fornuftigt at hæve de danske anbefalinger, så de ligger på linje med den nye EU værdi, der blev lanceret i 2016.

Hun svarer dog klart nej. Og begrundet det med, at den europæiske anbefaling er baseret på den opfattelse, at vi udelukkende får tilført D-vitamin gennem kosten.

- Anbefalingen tager ikke hensyn til, at vi på årsbasis kan få en stor del af vores D-vitamin behov dækket ved hjælp af solens stråler. Det skelede vi imidlertid til, da vi lavede den danske anbefaling på 10 mikrogram,« siger Inge Tetens.

Så længe man får sollys i sommerperioden og spiser en alsidig kost, hvori der indgår fed fisk, er der ingen problemer med D-vitaminmangel, mener professoren.

Men for omkring 10 procent af danskerne er problemet til stede hele året, og for op mod 40 procent kan der være problemer med at få nok D-vitamin om vinteren.

Problemet med for lidt D-vitamin er størst for ældre over 70 år, som ikke kommer så meget ud i solen, og hvis hud ikke optager så meget D-vitamin fra solen som tidligere.

Samt for personer, som har tildækket hovedparten af kroppen hele året og derfor ikke får sollys.

Sundheddstyrelsen skriver:

"Sundhedsstyrelsens anbefalinger fastslår, at personer med en almindelig sund livsstil med moderat sol om sommeren, almindelig sund kost med fiskeindtag og eventuelt en vitaminpille har meget lille sandsynlighed for at få symptomgivende D-vitaminmangel."

De bedste kilder til D-vitamin:

Solen er den vigtigste kilde til D-vitamin. I løbet af få minutter optages vitaminet i huden. Ophold i solen i 5-30 minutter nogle gange om ugen i sommerhalvåret skønnes at være tilstrækkeligt, og længere tids solbadning giver ikke et større bidrag.

Vær opmærksom på, at fra oktober til april er solen ikke stærk nok til, at den tilfører huden D-vitamin.

Det anbefalede daglige indtag er 10 mikrogram D-vitamin. De fleste danskere får 2-4 mikrogram D-vitamin fra kosten. Kosten alene kan ikke dække behovet for D-vitamin, hvis man ikke får sol.

Fraset nogle svampe indeholder kun animalske fødevarer D-vitamin (fisk, kød, æg, mælkeprodukter). Det anbefales at spise 350 gram fisk om ugen. Særligt fede fisk er rige på D-vitamin.

Nogle befolkningsgrupper bl.a. gravide, børn under 2 år og plejehjemsbeboere anbefales et forebyggende tilskud.

Det betyder D-vitamin for din krop:

D-vitamin forebygger knogle- og muskelrelaterede sygdomme som knogleskørhed, men forskerne har ikke endelig fundet svar på, om et højere indtag af D-vitamin kan forebygge kræft, hjertekarsygdomme, demens og immunrelaterede sygdomme.