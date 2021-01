Få 15 minutters digital motionspause

Dansk Firmaidrætsforbund fylder 75 år, og det fejrer firmaidrætten bl.a. ved at invitere dig og dine kolleger til et aktivt frikvarter - enten med afstand på arbejdspladsen eller fra hjemmekontoret. Den digitale træning er gratis, og inspiratorerne har mange fifs til, hvordan I fremadrettet kan dyrke sammenholdet i en tid med corona-restriktioner. Det fortæller Dansk Firmaidrætsforbund i en pressemeddelelse.

- Vi trænger til at dyrke sammenholdet igen efter et 2020 præget af corona, siger Mette Mandrup, generalsekretær i Dansk Firmaidræt. Foto: Rico Feldfoss.

Dansk Firmaidræt Dansk Firmaidræt har eksisteret i 75 år.

Forbundet består af 82 foreninger, der samlet har organiseret 385.969 medlemmer.

Dansk Firmaidræt står blandt andet bag kampagner som "Tæl Skridt", Arbejdspladsernes Motionsdag, Xtreme Mandehørm og Bike & Run Stafetten.

Mange jubilæumsaktiviteter

"Vi glæder os, og vi deler mange aktive gaver ud til de danske arbejdspladser i hele 2021. Sådan, synes vi, at vi fejrer os selv bedst. Og vi kan mærke, at vi alle virkelig trænger til at dyrke sammenholdet igen efter et 2020 præget af corona. Den 20. januar stempler vi ind på Zoom, Facebook, Teams eller der, hvor det giver mest mening for den enkelte arbejdsplads," siger generalsekretær i Dansk Firmaidrætsforbund, Mette Mandrup, og hun supplerer:

"Omklædning er ikke nødvendigt. Fokus er på at få et smil på læben og grine sammen med kollegerne - naturligvis mens man er aktiv. Og vi garanterer, at I får en fest, uanset om I befinder jer på et (hjemme)kontor, et værksted eller i en produktionshal. Vi ved, at såfremt en arbejdsplads sætter kollegamotionen i centrum, så blomstrer fællesskabet, og det giver resultater på bundlinjen."

Booking af en digital inspirator onsdag den 20. januar foregår direkte her.