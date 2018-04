Foto: Shutterstock

Er jeg sund nu?

Er jeg sund nu?

Lev sundt - 17. april 2018 kl. 13:51 Af Linda Kirkegaard

Er du sådan en, der lever sundt hele tiden, bliver jeg ofte spurgt.

De fleste af dem, der kender mig, ville skynde sig at svare nej. De ved, at jeg elsker chokolade. Jeg kan også godt lide et glas vin lørdag aften og at hente sushi engang imellem. Men gør det så mig til et usundt menneske?

For at vi helt oprigtigt kan gøre os til dommer for, om vi er sunde eller ej, så skal vi kunne definere, hvad sundhed er, og kan vi så overhovedet generalisere sundhed? Er det, når man spiser alle tre hovedmåltider med den rette fordeling af makro- og mikronæringsstoffer hver dag, når man går 10.000 skridt dagligt, når man fravælger kagen til tante Grethes fødselsdag, eller er det ligefrem, når man tilvælger den i stedet?

Eller når vi stolte krydser målstregen til en Ironman med flere hundrede timers både nedbrydende og opbyggende træning bag os.

Sundhed afhænger af den enkelte Jeg tænker ofte på min kære sociologilærer på studiet, der en dag sagde til en flok måbende studerende, at rygning er sundt. Vi måtte ikke citere hende for det, og hov, nu kom jeg til det alligevel. Men det, vi blev klogere på, var, at det handlede jo ikke om rygning, da hun sagde det. Men om det enkelte individ.

Med den sundhedsdiskurs, der hersker i dag, skal vi helst have en plan, vi kan følge. Vi skal lægge vores liv i systemer og kasser, som gør det nemt at forklare, afklare eller bortforklare for andre mennesker, hvordan vi har valgt at omlægge vores livsstil til en ny og sundere. »Kuren« vi har benyttet skal helst også have et fancy navn a la Low Carb High Fat, stenalderkost eller som det sidste nye, hvor vi skal spise efter vores blodsukker. Alle afvigelser, der ikke passer ind i den boks, gør os vel usunde?

Der er ikke nogen tvivl om, at ovenstående »kure« virker. Jeg ville også tabe mig, hvis jeg levede af juice i en uge. Men jeg taber mig også af at indtage færre kalorier, end jeg forbrænder. Det regnstykke er ligetil. Spørgsmålet er bare, hvilken formel vi bruger for at komme i minus.

Nogen kan leve efter faste regler, og for dem kan det give mening. Andre vil søge grænsen hele tiden og falde i og få følelsen af gentagne gange at »fejle«.

Så for at vende tilbage til min sociologilærer, så er det at gøre op med sundhedsmyter og forestillinger, om hvad der er rigtig eller forkert, en ulige kamp. Budskabet om, at det, der er sundt for den ene, ikke nødvendigvis behøver at være sundt for den anden, er en vigtig pointe i troen på, at vi ikke behøver at leve efter en bestemt kur for at være sund. Det hele handler om den rette balance og den enkeltes udgangspunkt. Linda Kirkegaard er PBA i ernæring og sundhed