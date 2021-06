Er du mand - så ser det skidt ud....

Er du mand ser det ikke for godt ud for din fremtid... Du kan forvente at leve mellem 3 og 13 år kortere end din kone. Og inden du dør, kan du regne med at skulle slås med alvorlige og langvarige sygdomme.

Årsagen til alle fortrædelighederne er den simple, at mænd kommer for lidt og for sent til lægen. Det understreger Forum for Mænds Sundhed.

I 2014 stod mænd kun for lige under 40 procent af samtlige konsultationer med en praktiserende læge. Det viser tal fra Danske Regioner.

Hver gang 100 kvinder dør af kræft, dør der 140 mænd af samme sygdom. I andre sygdomme som f.eks. diabetes, hjertekarsygdomme er tendensen den samme.

Hos Forum for Mænds Sundhed har man gennemført en interview-undersøgelse blandt en række mænd for at få klarlagt, hvorfor de ikke går til lægen.

To svar går igen. Dårlige erfaringer med lægen og for kort tid hos lægen til at forklare og fremlægge problemer.

Et tredje svar i undersøgelsen er, at mænd ikke vil virke pylrede. De vil ikke være sådan nogle pivskider, som "render til læge i tide og utide".

Hvis man vil have flere mænd til at gå til læge, så anbefaler Svend Aage Madsen, der er chefpsykolog på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed, at man begynder at indkalde mænd til tjek hos lægen ligesom man får indkaldelse til tandlæge. En anden mulighed kunne være at lave helbredstjek ude på arbejdspladserne.

- Får mænd en indkaldelse, så skal de nok møde frem viser erfaringerne, understreger Svend Aage Madsen.