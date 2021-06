Er du forvirret? - Sådan spiser du efter de nye kostråd

”Det er glædeligt at se, at danskerne allerede er gode til at tænke i grønne retter, og at flere gerne vil spise grønnere. Det vil vi gerne støtte op om, og derfor udvikler vi også hele tiden nye retter, hvor grøntsagerne og bælgfrugterne kommer i fokus og spiller den største rolle,” siger Tove Færch, der er leder af Karolines Køkken.

Hver tredje dansker overvejer nemlig at spise endnu mere grønt, end de gør nu, for eksempel ved at blive flexitar. Det viser en befolkningsundersøgelse fra Karolines Køkken.

Sådan lyder to af Danmarks nye officielle kostråd. Og noget tyder på, at kostrådene passer godt ind i danskernes madvaner.

De ønsker falder helt i tråd med de nye kostråd, hvor særligt grøntsager og bælgfrugter er i fokus. Men hver femte dansker mangler inspiration til at skrue op for grøntsagerne i kosten.

Kun hver tiende har prøvet at lave grøn kødsovs

Men det er ikke alle retter, vi er lige gode til at få flere grøntsager ind i. For eksempel har færre end hver tiende dansker prøvet at lave en grøn udgave af pasta med kødsovs, burgere eller frikadeller. Retter som ellers ligger i toppen af listen over retter, som vi ofte spiser til aftensmad.

”Når danskerne fortæller, at de gerne vil spise mere grønt, men endnu ikke er lykkedes med at bringe grøntsagerne i fokus i hverdagsretterne, tror jeg i høj grad det handler om manglende inspiration til at bryde med hverdagens rutiner. For alle vaneændringer kan virke besværlige i starten,” siger Tove Færch og fortsætter:

”Men der findes heldigvis mange smagfulde – og nemme – grønnere versioner af eksempelvis en ’kødsovs’ eller en ’burgerbøf’. Opskrifter, hvor grøntsager og bælgfrugter får hovedrollen i retten, som de nye kostråd anbefaler. Fx kan man skrue op for løg, gulerødder og linser i en kødsauce. Løg sikrer den velkendte smag af umami, mens linser mætter godt og giver en dejlig konsistens.”

Tove Færchs teori bakkes op af tallene fra befolkningsundersøgelsen, hvor hver femte dansker svarer, at de mangler inspiration til grønne retter.

Derfor deler Karolines Køkken ud af gode tips og tricks til at spise efter kostrådene på hjemmesiden www.arla.dk.