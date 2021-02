Mål din livvidde. Målebåndet skal være to centimeter over navlen.

Er du for tyk?

Er du for tyk? Det kan du meget nemt finde ud af. Blot du følger nedenstående opskrift. Så kan du se, om du har meget på sidebenene.

Den bedste måde er ifølge flere eksperter at udregne din talje-højde-ratio. Beregningen tager nemlig hensyn til det farlige fedt, der sikker rundt om dine indre organer. Udregningen fortæller bedst om di risiko for hjerte-kar-sygdomme, sukkersyge og for tidlig død.

Ifølge Morten Zacho, der er cand. scient i idræt på Syddansk Universitet, giver talje-højde-ratioen et mere reelt billede af en eventuel overvægt i modsætning til en udmåling af din BMI (body Mass Index), der ikke tager hensyn til, om det er det farlige fedt eller det gode fedt, som sidder på hofter, lår og baller.

Sådan måler du din talje-højde-ratio

1. med et målebånd måler du dig rundt om taljen. Målebåndet skal placeres cirka to centimeter over navlen.

2. Del dit taljemål i cm med din højde i cm, og så har du din talje-højde-ratio.

3. Som en tommelfingerregel skal din talje-højde-ratio være under 0,5. Det vil sige, at din talje skal måle under halvdelen af din højde, hvis du skal være i lav risiko for at få diverse livsstilssygdomme.

Hvis en mand måler 94 centimeter om taljen og er 182 centimeter høj får man følgende beregning

94

___

182 = 05,1648

Beregningen viser, at manden har lidt for meget fedt rundt om maven og godt kan tabe sig.