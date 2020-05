Eksplosion i tilmeldinger til rygestop-app

Danskerne vil gerne lægge smøgerne på hylden. Det viser en opgørelse fra Kræftens Bekæmpelse, som i april næsten har oplevet en tredobling af antallet af tilmeldinger til rygestop, som sker ved hjælp af foreningens gratis rygestop-app, E-kvit.

Hele 3443 gange skete er tilmeldinger i april 2020 mod 1298 download i samme måned året før.

I Kræftens Bekæmpelse mener man, at både en højere pris på tobak og bekymringen for coronavirus har givet rygere en ekstra grund til at kvitte cigaretterne.

- Vi har oplevet et boom i tilmeldinger på E-kvit. Det er helt ud over, hvad vi tidligere har set. Og det er vi glade for. Vi ved nemlig, at chancen for at lykkes med et rygestop stiger, når man får professionel hjælp, siger Niels Them Kjær, chef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

E-kvit hjælper undervejs i rygestoppet gennem beskeder, videoer, øvelser og et forum, hvor brugerne kan dele erfaringer med hinanden.

- Styrken ved E-kvit er, at det er ved hånden 24/7, og at indholdet bliver tilpasset den enkelte brugers behov. Og så kan man bruge de dele af programmet, man har lyst til i det omfang, man vil. Det er meget personligt, siger Niels Them Kjær.